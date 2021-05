Priyanka Chopra qualifie Sonu Sood de «philanthrope visionnaire» et loue son appel à l’éducation gratuite pour les enfants touchés par le COVID | Nouvelles des gens

New Delhi: La sensation mondiale Priyanka Chopra a été très active dans la sensibilisation et la collecte de fonds pour l’aggravation de la crise du COVID-19 en Inde. Récemment, l’actrice s’est rendue sur son Instagram pour amplifier le nouvel appel de son collègue de Bollywood et humanitaire Sonu Sood au gouvernement.

Elle a également écrit une légende faisant l’éloge des actes humanitaires de l’acteur en temps de crise et l’a qualifié de « philanthrope visionnaire ». Elle a exhorté ses fans à réfléchir à la question et à essayer de faire tout ce qu’ils peuvent en leur capacité pour aider les enfants qui ont perdu leurs parents à cause du COVID-19.

Elle a écrit: « Avez-vous entendu parler de philanthropes visionnaires? Mon collègue @sonu_sood en est un. Il pense et planifie à l’avance. »

Elle a ajouté: «Réfléchissez bien à celui-ci car l’impact est à long terme et implique des enfants – parmi les nombreuses histoires d’horreur de la pandémie, il s’agit des enfants qui ont perdu un de leurs parents ou les deux à cause du COVID-19. La perturbation , pour beaucoup, conduit malheureusement à un arrêt complet de leurs études en raison de la combinaison de la perte et des facteurs économiques dus à cette perte. »

«Premièrement, je suis inspiré par le fait que Sonu ait fait cette observation critique. Deuxièmement, dans le style typique de Sonu, il a également pensé à une solution et proposé des suggestions d’action. pour tous les enfants touchés par Covid. Quel que soit le stade de leurs études – école, collège ou poursuivant des études supérieures. Le but n’est pas de laisser une pause et certainement pas le manque de financement. S’ils sont ignorés, un grand nombre d’enfants être laissée sans possibilité en tant qu’adultes », a-t-elle ajouté.

Jetez un œil à son message:

Après que l’actrice de « Dostana » ait publié le message, Smriti Irani est allée à la section des commentaires et a partagé la ligne d’assistance pour appeler si l’on trouve un enfant orphelin. Elle a informé que tous les gouvernements de l’État et les autorités de district sont en état d’alerte pour aider à fournir un soutien aux enfants dans le besoin et la détresse.

Elle a également exhorté ses fans à aider à titre individuel ceux qui peuvent financer l’éducation d’un enfant.

Auparavant, l’actrice avait exhorté les fans à faire un don à la collecte de fonds qu’elle avait mise en place à GiveIndia pour aider les personnes touchées par la pandémie.

Elle a ajouté que 27 millions de personnes la suivaient sur Twitter et les exhortaient à donner tout ce qu’elles pouvaient épargner. Les fonds, a-t-elle informé, serviront à créer une infrastructure médicale, des centres d’isolement, un approvisionnement en oxygène, du matériel médical et un soutien pour les vaccins.

Sur le plan du travail, Priyanka tourne pour la série d’espionnage soutenue par Amazon ‘Citadel’ avec Richard Madden. Le projet est dirigé par les frères Russo de la renommée des «Avengers». L’actrice avait terminé le tournage de « Text for You » avec Sam Heughan, Céline Dion, Russell Tovey et Omid Djalili.

Selon les rapports, la «fille desi» sera également vue dans une comédie de mariage indienne avec Mindy Kaling, qu’elle coproduira et jouera. Elle a également «Matrix 4» en préparation.