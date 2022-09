Priyanka Chopra qualifie Nick Jonas d ‘”homme incroyable” alors qu’elle partage des aperçus de la célébration de son 30e anniversaire

Le chanteur Nick Jonas et l’icône internationale Priyanka Chopra n’hésitent pas à montrer publiquement leur affection, surtout lorsqu’il s’agit d’exprimer leur amour l’un pour l’autre sur les réseaux sociaux. Dimanche, Nick a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux et a qualifié Priyanka de “trésor” pour l’avoir fait se sentir si aimé.

S’adressant à Instagram, Nick a laissé tomber une vidéo de bobine dans laquelle il a sous-titré, “Week-end incroyable célébrant mon 30e avec des amis et la famille à mon endroit préféré dans le monde Scottsdale National Golf Club. Merci @priyankachopra d’avoir rendu chaque moment si spécial, d’être si intentionnel et pour m’avoir fait sentir tellement aimé. Tu es un trésor. Et à tous les autres merci pour tout l’anniversaire aimé. Cela signifie tellement.

La vidéo de la bobine comprenait des images de la célébration du 30e anniversaire de Nick dans laquelle on pouvait le voir en train de jouer au golf avec ses amis et les membres de sa famille et il a également ajouté des images de sa fête d’anniversaire.

La même bobine a été partagée par Priyanka avec la légende, “Le plus joyeux anniversaire mon amour. Puissiez-vous toujours avoir de la joie dans votre vie et un sourire sur votre visage. Je t’aime @nickjonas. C’était un week-end qui a rempli mon cœur si plein. Il J’ai commencé par vouloir célébrer les 30 ans de mon mari, mais j’ai fini par être bien plus. Tout pour les amis et la famille de NJ ont rempli la pièce avec tant d’amour et de joie. @scottsdalenational, vous êtes notre chez-soi loin de chez vous. Je ne vous remercierai jamais assez pour votre aide. moi réussissez la célébration parfaite d”un homme incroyable. Bob et Renee votre grâce est évidente avec la façon dont votre équipe s”occupe de nous. Keisha, Shaun, chef Mel Kristin, Jamie, Matias, Zach, Tom, Reggie, chris, Jim, et tout le monde d’autre ! Tu déchires ! »

Regardez la vidéo ci-dessous :





Le 16 septembre, Priyanka Chopra Jonas et Nick Jonas se sont envolés vers un lieu inconnu pour célébrer le 30e anniversaire de Nick. Le chanteur a eu un an de plus vendredi. Le couple n’a donné aucun indice ou indice sur l’endroit où ils allaient, donc les fans sur les réseaux sociaux sont assez curieux d’obtenir plus de détails sur les vacances spéciales du couple.

Priyanka et Nick Jonas se sont mariés lors d’une cérémonie chrétienne et hindoue au palais Umaid Bhawan de Jodhpur les 1er et 2 décembre 2018. Plus tard, le couple a également organisé deux réceptions à Delhi et à Mumbai. En janvier 2022, les deux ont annoncé qu’ils avaient accueilli leur fille Malti Marie via la maternité de substitution.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Priyanka sera vue dans des projets internationaux tels que It’s All Coming Back To Me et la série Citadel.

Produit par Russo Brothers, Citadel sortira sur OTT sur Prime Video. La prochaine série dramatique de science-fiction est dirigée par Patrick Morgan et met en vedette Richard Madden aux côtés de Priyanka.

À Bollywood, elle jouera avec Alia Bhatt et Katrina Kaif dans Jee Le Zaraa de Farhan Akhtar, qui promet d’être une autre histoire d’amitié suivant la lignée de Dil Chahta Hai et Zindagi Na Milegi Dobara, qui sont tous deux devenus des classiques cultes au fil des ans. années. Jee Le Zaraa serait sur les parquets vers la fin de cette année et sera prêt à sortir à l’été 2023.