Priyanka Chopra prévoit-elle un film avec son réalisateur de Kaminey, Vishal Bhardwaj ?

Piryanka Chopra Jonas a fait beaucoup la une des journaux ces derniers temps. Mais pour de mauvaises raisons. Tout d’abord, elle a été critiquée pour ne pas avoir assisté au mariage de sa cousine Parineeti Chopra avec Raghav Chadha, puis elle s’est retrouvée embourbée dans le divorce de Joe Jonas et Sophie Turner. Selon certaines informations, l’actrice aurait eu du mal à décider quel camp choisir. Nous avons ensuite entendu parler de son retrait de Farhan Akhtar, Jee Le Zaraa de Zoya Akhtar, avec également Katrina Kaif et Alia Bhatt. Mais maintenant, il semble que des nouvelles passionnantes se préparent pour tous les fans de PeeCee. C’est ce qui rend les fans heureux…

Priyanka Chopra rencontre Vishal Bhardwaj

Priyanka Chopra et Vishal Bhardwaj se sont rencontrés aux États-Unis. L’actrice a partagé une photo sur ses stories Insta. Sur la photo, on peut la voir en chemises noires, bralet avec un haut orange. Bébé Malti Marie portait un ensemble tutu orange. Vishal Bhardwaj et elle étaient assis sur ce qui ressemblait à une voiturette de golf. Le cinéaste vient de sortir Khufiya sur Netflix. Le film a reçu des critiques mitigées mais les gens ne tarissent pas d’éloges sur Tabu, Wamiqa Gabbi et Azmeri Haque Badhon. Priyanka Chopra a réalisé un travail exceptionnel à la fois dans 7 Khoon Maaf et Kaminey. Ces deux films ont été réalisés par Vishal Bhardwaj.

Vishal Bhardwaj va collaborer avec Shah Rukh Khan

Vishal Bhardwaj pourrait faire un film avec Shah Rukh Khan. La superstar a été vue à Khufiya. Il a déclaré qu’ils avaient souvent pensé à travailler ensemble, mais que les choses ne se sont pas concrétisées. Mais cette fois, il a le sentiment que les deux pourraient bientôt tourner un film ensemble. La nouvelle est que Priyanka Chopra n’a pas beaucoup aimé le scénario de Jee Le Zaara. Mais ce ne sont que des rapports non vérifiés. Farhan Akhtar prévoyait de réunir Priyanka Chopra, Katrina Kaif et Alia Bhatt pour un film sur les liens féminins lors d’un road trip.

Le retour de Priyanka Chopra à Bollywood ?

Les fans de l’actrice de Quantico veulent la voir bientôt dans un film de Bollywood. Elle a été superbe dans le rôle de Kashibai dans Bajirao Mastani, sa dernière sortie. Elle a rencontré Sanjay Leela Bhansali deux fois par la suite, mais les choses ne se sont pas concrétisées. Priyanka Chopra est également productrice et pourrait également financer l’un des films de Vishal Bhardwaj. Quoi qu’il en soit, nous attendrons la bonne nouvelle.