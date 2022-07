Priyanka Chopra prend d’assaut Hollywood avec CES entreprises bien plus que des affectations de films; les internautes disent : « Soyez fier de la superstar internationale »

Priyanka Chopra s’est implantée à Hollywood depuis quelques années maintenant et est probablement le seul acteur indien à avoir fait sa marque dans Hollywood après tant de tentatives infructueuses depuis des décennies. Cela étant dit, alors que Priyanka Chopra est régulièrement le cas en A-grade Films hollywoodiens dans des rôles de premier plan, ses apparitions au cinéma n’ont pas vraiment mis le feu à l’industrie, à vrai dire. Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas tous été louables, juste qu’elle a attiré plus d’attention à Hollywood avec ses interviews, ses apparitions à divers événements ou ses modèles commerciaux. En parlant de modèles économiques, Priyanka a maintenant investi dans Moments parfaitsune marque française de sportswear de luxe.

Priyanka Chopra investit dans la marque de vêtements de sport Perfect Moments

Annonçant sa dernière entreprise commerciale, Priyanka Chopra a partagé une photo avec son mari Nick Jonas sur son fonctionnaire Instagram poignée et a écrit : “C’est un jour spécial pour nous !! Nous sommes fiers de rejoindre la famille Perfect Moment en tant qu’investisseurs et conseillers stratégiques. Ayant porté Perfect Moments de manière organique pendant des années, l’un de nous est un snowboarder passionné et l’autre un après-midi Passionné de ski (vous devinez qui est qui ?!), nous sommes vraiment tombés amoureux de cette marque chic. Au fur et à mesure que nous connaissions mieux l’entreprise, nous nous sommes également vraiment connectés à leur philosophie… créant des moments parfaits.”

Priyanka Chopra veut créer des moments spéciaux

La star a poursuivi dans sa note: “Personnellement, créer des souvenirs et des moments spéciaux est quelque chose qui nous passionne profondément dans notre vie quotidienne, et maintenant nous avons le plaisir de le faire dans notre nouvelle entreprise. ALORS! Si vous avez un amour de voyage, de couleur, d’aventure et de grands espaces, c’est une marque que vous aimerez aussi (si vous ne l’aimez pas déjà.) Restez à l’écoute pour tout ce qui est à venir.” Découvrez son post Instagram complet ci-dessous:

Priyanka Chopra douche l’amour sur elle

Au plus tôt PeeCee a fait l’annonce, que ses fans ont inondé la section des commentaires avec des pluies d’éloges. Un utilisateur a écrit: “Je ne peux pas expliquer à quel point je suis si fier de toi ma belle superstar internationale Cindrella. Tu rends toujours l’Inde fière et tu écris toujours l’histoire, je suis si fier de toi et je t’aime vraiment tellement”, tandis qu’un autre a commenté: “Vous n’êtes qu’une icône de la beauté.” Un troisième a ajouté : “J’adore ça”, et ainsi de suite…