Priyanka Chopra passe le week-end au New Jersey, fait du shopping avec sa fille Malti Marie

Après des promotions trépidantes de Citadel et de multiples apparitions publiques, dont le Met Gala et la première de Love Again. Priyanka Chopra a décidé de passer son week-end en famille. L’actrice est dans le New Jersey et passe du bon temps avec sa fille, Malti Marie.

Dimanche, l’actrice a laissé tomber un message de carrousel de son « temps de shopping » avec Malti. Priyanka a partagé les photos avec la légende : « Samedi bien fait ». Sur l’une des photos, Priyanka et Malti étaient occupés à explorer un jouet de tortue en peluche dans un immense magasin de jouets. D’autres photos montrent Malti s’amusant avec ses amis et ses cousins ​​chez elle. Malti portait une jolie robe rose et blanche, avec des boucles d’oreilles en or. Tandis que Priyanka était vêtue d’une tenue décontractée grise et d’une casquette blanche.

Voici le poste





Peu de temps après que Priyanka ait partagé la photo, plusieurs de ses fans ont réagi à la photo et ont qualifié Chopra de mère adorée. Un internaute a écrit : « Dans la seconde photo, j’ai remarqué des trucs indiens. Beaucoup d’amour Malti bébé. » Un autre internaute a écrit : « Trop mignon ! Des cousins ​​qui jouent ensemble ! » Un internaute a écrit : « Tellement mignon ! J’adore voir tes photos de famille. » Un autre internaute a écrit : « Beaucoup d’amour à Maltimarie ».

La dernière websérie de thrillers d’action de Priyanka, Citadel, a été acclamée par tous. Les trois premiers épisodes de la série Web, soutenus par Russo Brothers, ont impressionné les masses et les critiques. Homme d’affaires indien réputé, Mahindra et président du groupe Mahindra, Anand Mahindra est très impressionné par la performance de Priyanka Chopra dans sa dernière série Web internationale, Citadel. La qualifiant de « morvelle fauji », Mahindra a déclaré qu’elle mettait la plupart des héros d’action masculins dans l’ombre.

Anand a tweeté: « J’ai attrapé les premiers épisodes de Citadel ce week-end. Je n’ai pas été ému par l’intrigue typique des frères Russo OTT, mais voir @priyankachopra comme un héros d’action a été une révélation. Elle met la plupart de nos héros d’action masculins dans l’ombre. » Il a ajouté : « Les gosses de Fauji sont célèbres pour être ambitieuses et adaptatives et elle correspond à ce projet de loi. Vous devez le lui remettre : elle vit clairement sa vie à sa guise et affronte le monde, une étape à la fois. Plus de pouvoir à elle… » Le prochain film de Priyanka, Love Again sortira en salles le 12 mai.