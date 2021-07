Priyanka Chopra passe le week-end à Wimbledon avec ses « meilleurs rendez-vous » – En photos ! | Nouvelles des gens

New Delhi: l’actrice de Bollywood Priyanka Chopra ne manque jamais d’impressionner ses fans par sa simple présence et son grand sens de la mode, car elle a récemment été aperçue en train d’assister à la finale du simple féminin de Wimbledon 2021 entre Ashleigh Barty et Karolina Pliskova.

Non seulement cela, l’acteur a également assisté à la finale du simple messieurs entre Novak Djokovic et Matteo Berrettini dimanche.

Elle a assisté au match avec la mondaine Natasha Poonawalla et James G Boulter.

Partageant les photos sur son compte Instagram, elle a écrit: « Un week-end incroyable à @wimbledon. Félicitations à @ashbarty et @djokernole pour vos incroyables matchs et victoires. Et un merci spécial au président du All England Club, Ian Hewitt, et @ralphlauren de m’avoir invité en tant qu’invité.

Meilleures dates : @natasha.poonawalla @jamesgboulter

– @divya_jyoti.. »

Beaucoup de ses fans sur Twitter ont posté des vidéos et des photos de la sensation mondiale et ont bavé devant sa tenue parfaite.

En poste à Londres maintenant, elle semble profiter du meilleur moment de sa vie. Jeudi soir, la superbe actrice s’est rendue sur son compte Instagram pour partager des photos de son ensemble de patronne entièrement blanche et des aperçus d’elle explorant la belle ville avec ses amis.

La star mondiale sera vue dans la série de thrillers d’espionnage « Citadel », la comédie romantique « Text For You » et « Matrix 4 ». Priyanka figurera également dans une comédie de mariage indienne, qu’elle coproduit avec Mindy Kaling.