Priyanka Chopra passe du temps de qualité avec son chien de compagnie Panda à Londres, partage un selfie ensoleillé ! | Nouvelles des gens

New Delhi : Priyanka Chopra, qui adore les chiens, ne manque aucune occasion de montrer son amour et son affection pour ses amis à fourrure.

L’actrice de « Don », qui est actuellement à Londres, a partagé une nouvelle photo avec son adorable chien de compagnie Panda.

Sur la photo, PeeCee est tout sourire et peut être vue en train de bronzer dans son jardin avec son ami à quatre pattes. Elle a partagé le selfie ensoleillé dans son histoire Instagram et a écrit : « Frais face lundi avec @pandathepunk. »

Sur la photo, on pouvait voir Priyanka rayonner de joie alors que son visage brillait au soleil et que son animal de compagnie Panda était assis juste à côté d’elle. Vêtue d’une chemise bleue et d’un pantalon moutarde, Priyanka était ravissante comme toujours.

PeeCee a trois animaux de compagnie Diana, Gino et Panda. Elle a également créé leurs poignées Instagram personnelles, qui sont entièrement gérées par la magnifique actrice.

Récemment, l’actrice de « Quantico » avec son mari et chanteur Nick Jonas a présenté les prestigieux Billboard Music Awards 2021 qui ont eu lieu au Microsoft Theatre de Los Angeles. Elle était magnifique dans un ensemble Dolce et Gabbana personnalisé avec des bijoux Bulgari, tandis que Nick portait un costume Fendi.

Côté travail, Priyanka est actuellement occupée par Amazon Original Citadel, un projet hollywoodien « Text For You » et « The Matrix 4 ».

Au milieu de la deuxième vague mortelle de coronavirus en Inde, Priyanka et son mari Nick ont ​​lancé une collecte de fonds COVID-19. Elle a partagé qu’avec l’aide des fonds reçus, ils ont pu se procurer 500 concentrateurs d’oxygène, 422 bouteilles d’oxygène et ont maintenant mis en place du personnel pour 10 centres de vaccination.