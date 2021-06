Priyanka Chopra partage une superbe photo et montre une « manière appropriée » de célébrer la « Journée nationale du selfie »

L’icône mondiale Priyanka Chopra a intensifié son jeu de selfie et a montré à ses fans la « manière appropriée » de célébrer la Journée nationale du selfie, célébrée aux États-Unis le 21 juin, en partageant un superbe selfie d’elle. Prenant son compte Instagram, la star de « Bajirao Mastani » a partagé une photo d’elle pour marquer l’occasion.

Le cliché présente la fille desi de Bollywood vêtue d’un haut à motifs bleu et blanc avec une paire de lunettes de soleil pour compléter son look. Elle a gardé son maquillage subtil, a laissé ses cheveux ouverts en vagues douces et a opté pour une teinte nude rosée claire pour ses lèvres. « La seule façon appropriée de célébrer #NationalSelfieDay », a-t-elle écrit à côté de l’image.

Regardez la photo ici :

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Priyanka a récemment été annoncée comme l’une des ambassadrices de Victoria’s Secret. Elle a partagé quelques réponses positives liées au développement sur Instagram la semaine dernière et a écrit : « La représentation compte. Il est crucial pour nous de montrer à TOUT LE MONDE qu’il compte et qu’il est vu ! En tant que partenaire fondateur de #TheVSCollective et conseillère du affaires, c’est exactement ce que j’ai l’intention de faire. C’est tellement incroyable de voir vos réactions à l’annonce d’hier. Cela m’a motivé davantage et je suis ravi d’apporter un changement significatif à l’une des marques les plus emblématiques au monde. Je suis si fière d’être en compagnie du Collectif de femmes incroyables qui pilotera ce changement. »

En ce qui concerne ses films, Priyanka a été vue pour la dernière fois dans ‘The White Tiger’ avec Rajkummar Rao et Adarsh ​​Gourav dans les rôles principaux. Le film est sorti sur Netflix et a reçu des critiques positives du public et des critiques.

Elle tourne actuellement pour ‘Citadel’ à Londres. La série d’espionnage met également en vedette Richard Madden de la renommée de « Game of Thrones ». L’acteur sera également vu dans ‘Text For You’, qui met également en vedette Sam Heughan, Céline Dion, Russell Tovey et Omid Djalili. Priyanka a également ‘Matrix 4’ dans son chaton.

(Avec contribution de l’ANI)