Priyanka Chopra partage une photo en gros plan de sa fille Malti Marie et c’est la photo la plus mignonne sur Internet aujourd’hui

Priyanka Chopra et Nick Jonas a accueilli une petite fille plus tôt cette année via la maternité de substitution. Ils ont nommé leur petit Malte Marie Chopra Jonas et bien qu’elle n’ait pas encore été présentée au monde, il se trouve qu’elle est la star dont on parle le plus et qu’on adore ces derniers temps. Priyanka Chopra et Nick Jonas continuent de donner des aperçus de Malte Marie sur leurs pseudos de réseaux sociaux. Et il y a quelques heures à peine, Priyanka a de nouveau partagé une photo de Malti sur son gramme. Et c’est la photo la plus mignonne jamais vue sur Internet.

Priyanka Chopra rend la photo de Malti virale

L’actrice populaire Priyanka Chopra a profité de sa gestion des médias sociaux et a partagé une photo de Malti Marie Chopra Jonas dans ses histoires Instagram. Et maintenant, le poste de Priyanka et Malti sont devenus le sujet de conversation de la ville. Ils sont tous les deux à la mode dans Entertainment News et comment! En parlant de la photo de Malti, on voit le petit dormir dans le siège bébé de la voiture, semble-t-il. Elle a un bonnet de laine rabattu sur ses yeux, la couvrant de la lumière du soleil qui pénètre. Et nous apercevons ses petites lèvres. Maltie semble dormir profondément.

Tout comme Priyanka, même nous ne pouvons pas arrêter de regarder Malti Marie. Elle a l’air si paisible et jolie, bien que son visage entier ne soit pas vu. Nous parions qu’après avoir regardé la photo de Malti, tout blues en milieu de semaine que vous auriez, s’enfuirait.

ICYMI, découvrez la photo de Malti Marie partagée par Priyanka Chopra ici :

Il y a quelques semaines, Priyanka Chopra était à Mumbai pour lancer sa marque de soins capillaires, Anomaly Hair. Elle est venue à Mumbai toute seule, laissant Malti Marie aux soins de Nick Jonas et Mama Chopra. Après avoir terminé son programme à Mumbai, Priyanka est allée à Lucknow pour le travail de l’UNICEF. Et par la suite, elle est retournée chez elle à Los Angeles.

Dès que Priyanka est arrivée à la maison, elle a passé du temps avec Malti et Nick. L’actrice a repris son compte sur les réseaux sociaux et a de nouveau partagé une photo sur son fil d’actualité. C’était une photo d’elle jouant avec Malti pendant que Nick les regardait tous les deux. Tous étaient allongés sur le sol. “Chez moi”, a écrit Priyanka dans la légende.