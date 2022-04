Priyanka Chopra partage une photo d’enfance inédite avec son défunt père et écrit “la petite fille de papa”

Priyanka Chopra et son père, Ashok Chopra, étaient assez proches. Après un long combat contre le cancer, le père de Priyanka est décédé le 10 juin 2013. Priyanka partage souvent les photos de feu pour garder sa mémoire vivante. Priyanka a récemment partagé une photo d’enfance d’elle-même et de son père sur Instagram.

Sur la photo, bébé Priyanka peut être vu dans les bras aimants de son père. La photo était rendue encore plus précieuse par le sourire innocent du duo. Priyanka a légendé la photo, “La petite fille de papa. #Justthetwoofus”, a-t-elle ajouté. En l’honneur de son père bien-aimé, Priyanka a un tatouage qui dit “La petite fille de papa”.

Découvrez le poste ici:











Sur le plan professionnel, Priyanka sera ensuite vue dans le film Jee Le Zaraa de Farhan Akhtar. Alia Bhatt et Katrina Kaif joueront également dans le film. Priyanka Chopra travaille actuellement sur Ending Things et It’s All Coming Back To Me, Citadel in Hollywood. Pendant ce temps, Priyanka Chopra et Nick Jonas ont nommé leur nouveau-né Malti Marie Chopra Jonas, selon TMZ. Cependant, la partie du couple n’a pas encore publié de déclaration officielle.

Le 22 janvier, Priyanka Chopra et Nick Jonas ont annoncé la nouvelle sur Instagram. Leurs messages disaient: “Nous sommes ravis de confirmer que nous avons accueilli un bébé via une mère porteuse. Nous demandons respectueusement la confidentialité pendant cette période spéciale alors que nous nous concentrons sur notre famille. Merci beaucoup.”

Priyanka a récemment discuté avec Lilly Singh de son nouveau livre Be a Triangle: How I Went from Being Lost to Getting My Life sur le fait d’être un nouveau parent.

Priyanka avait dit : “En tant que nouveau parent en ce moment, je continue de penser que je n’imposerai jamais mes désirs, mes peurs, mon éducation à mon enfant. J’ai toujours cru que les enfants viennent de vous et non de vous. Il n’y a pas une croyance comme celle-ci est mon enfant et je façonnerai tout. Ils viennent à travers vous pour trouver et construire leur propre vie. Reconnaissant que cela m’a vraiment aidé, mes parents étaient très neutres d’une certaine manière.