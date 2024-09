Priyanka Chopra partage une histoire personnelle touchante à l’occasion de l’anniversaire de Nick Jonas

Priyanka Chopra a pris un moment pour réfléchir à une étape importante de son passé.

Lundi soir, Chopra a apprécié le concert de son mari Nick Jonas à l’O2 Arena, qui coïncidait également avec son 32e anniversaire.

Partageant des aperçus du concert d’anniversaire sur Instagram, l’actrice de Sky is Pink a partagé une histoire touchante sur son lien personnel avec l’O1 Arena.

À côté des photos avec Jonas et leur fille Malti de la soirée, Chopra a écrit : « Les lundis soirs ne devraient pas être aussi amusants. »

Avec « Also story time », la star de Bollywood a révélé qu’elle avait été « couronnée Miss Monde dans cette arène il y a 24 ans ».





Chopra a poursuivi : « À l’époque, on l’appelait le Millennium Dome. Je n’oublierai jamais mon jeune moi de 18 ans, excité, nerveux et compétitif, essayant de paraître et d’être le meilleur possible. »

« Un souvenir que je n’oublierai jamais du 30 novembre 2000 est la sensation de me balancer sur des talons aiguilles avec une magnifique robe Hemant Trivedi qui tombait toute la soirée parce que mon bandage ne tenait pas en place, car je transpirais tellement à cause du stress », a-t-elle ajouté. « Donc, si vous recherchez les photos sur Google, après ma victoire, j’ai l’air de faire un namaste en signe de gratitude, mais en fait, j’essaie désespérément de garder ma robe en place. De toute évidence, j’ai survécu et tout s’est bien passé à la fin. »

En réfléchissant à son retour dans l’arène, Chopra a exprimé sa gratitude pour le chemin parcouru.

« … Être de retour ici pour voir mon mari et ses frères jouer avec ma fille, ma famille et mes amis, c’est un véritable cercle vicieux. La vie a été belle. Gratitude », a écrit Chopra.