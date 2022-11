Priyanka Chopra partage une adorable photo avec sa fille Malti Marie et son mari Nick Jonas à son retour à Los Angeles

Après une brève visite en Inde, l’actrice Priyanka Chopra est maintenant de retour dans sa résidence à Los Angeles et elle ne pourrait pas être plus heureuse en retrouvant son mari Nick Jonas et sa fille Malti Marie.

S’adressant à Instagram, Priyanka a laissé tomber une adorable photo dans laquelle on la voit câliner son petit. Sur l’image, on peut également voir Nick regardant adorablement le duo maman-fille allongé sur le sol. « À la maison », Priyanka a sous-titré le message, ajoutant un emoji cœur, un emoji mauvais œil et un emoji main pliée.





La photo de fam-jam a laissé les internautes en admiration devant le trio. “Béni”, a commenté le chanteur Harshdeep Kaur. “La maison est là où se trouve le cœur !!! Je vous aime tous”, a commenté Falguni Peacock.

Nick a réagi au message de Priyanka en laissant tomber un emoji de cœur dans la section des commentaires. Priyanka et le chanteur Nick Jonas se sont mariés lors d’une cérémonie chrétienne et hindoue au palais Umaid Bhawan de Jodhpur les 1er et 2 décembre 2018. Plus tard, le couple a également organisé deux réceptions à Delhi et à Mumbai.

En janvier 2022, les deux ont annoncé qu’ils avaient accueilli leur fille Malti Marie via la maternité de substitution.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Priyanka sera vue dans des projets internationaux tels que It’s All Coming Back To Me et la série Citadel. Produit par Russo Brothers, Citadel sortira sur OTT sur Prime Video. À Bollywood, elle jouera avec Alia Bhatt et Katrina Kaif dans Jee Le Zaraa de Farhan Akhtar, qui promet d’être une autre histoire d’amitié suivant la lignée de Dil Chahta Hai et Zindagi Na Milegi Dobara, qui sont tous deux devenus des classiques cultes au fil des ans.

Au cours de sa brève visite en Inde, Priyanka Chopra a été vue en train d’assister et d’organiser des événements d’influence. Elle a même joyeusement posé pour des papas postés à l’extérieur des lieux.