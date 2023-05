Priyanka Chopra partage une adorable photo avec Nick Jonas, sa fille Malti Marie du pique-nique du dimanche, les fans disent « belle famille »

Priyanka Chopra et Nick Jonas se sont mariés au palais Umaid Bhavan de Jodhpur en décembre 2018 selon les rituels hindous et chrétiens. En janvier 2022, le couple a accueilli une fille par maternité de substitution et l’a nommée Malti Marie Chopra Jonas. L’actrice partage souvent d’adorables photos d’eux trois sur ses réseaux sociaux.

S’adressant à Instagram aux petites heures du lundi 29 avril (selon l’heure indienne), l’actrice de mode a donné un aperçu de leur date de pique-nique du dimanche à Londres. Elle a posté une photo super douce dans laquelle on la voit assise à côté de sa fille et de son mari dans un parc. « Les dimanches sont pour les pique-niques », Chopra a légendé son message avec un cœur rouge et un emoji mauvais œil.

Le mannequin américain populaire Gigi Hadid, qui est récemment venu en Inde pour le week-end d’inauguration du centre culturel Nita Mukesh Ambani à Mumbai, a laissé tomber un emoji au cœur rouge. Le célèbre photographe Nicolas Gerardin, qui a cliqué sur les photos de Chopra et Jonas au Met Gala 2023, a également laissé tomber plusieurs émojis au cœur rouge.

Les fans ont versé leur amour sur la photo virale, dans laquelle Malti avait l’air adorable avec un chapeau. Un utilisateur a écrit, « Charmante famille », tandis qu’un autre a ajouté, « Cuteness surchargé ». « J’adore la façon dont tu passes du temps avec Malti avec un emploi du temps si chargé », a lu un autre commentaire, tandis qu’un autre fan a écrit, « Pourquoi tu es si incroyable et esthétique Mimi didi! ».





Pendant ce temps, sur le plan du travail, Priyanka Chopra a récemment été vue dans le film hollywoodien Love Again dans lequel elle partageait l’espace d’écran avec Sam Heughan et Céline Dion. Sorti dans les cinémas du monde entier le 5 mai, le réalisateur de James C. Strouse est le remake officiel du film allemand SMS For You de 2016, basé sur le roman de 2009 du même nom.

