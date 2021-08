Priyanka Chopra partage un superbe nouveau selfie affichant ses boucles, réagit son mari Nick Jonas ! | Nouvelles des gens

New Delhi: la star mondiale Priyanka Chopra Jonas, qui tourne actuellement pour son prochain spectacle « Citadel » à Londres, samedi, a posté un superbe selfie exhibant ses belles boucles.

Partageant la photo sur son Instagram, elle a écrit : « #selfiemode

#citadelle. »

Sur la photo, PeeCee portait un haut blanc et un maquillage nude. Alors que le monde bavait sur son charme, c’est son mari Nick Jonas qui n’a pas pu s’empêcher de commenter et a écrit : « Tu es chaud » dans la zone de commentaire.

Ce n’était pas ça, l’acteur de 39 ans a également partagé une vidéo fascinante sur des bobines Instagram, chevauchant un bateau à Londres. On pouvait la voir arborer un look décontracté, avec un haut bleu, un short noir, un chapeau et des lunettes de soleil. La vidéo a donné un aperçu du magnifique ciel de Londres par une journée ensoleillée.

‘Citadel’, un thriller d’espionnage réalisé par les frères Russo, met en vedette Priyanka et Richard Madden, célèbre de Game of Thrones, dans les rôles principaux.

Elle a récemment lancé un restaurant indien appelé Sona à New York et a également publié ses mémoires intitulées « Unfinished » plus tôt cette année.

Elle sera ensuite vue dans ‘Text For You’ qui met également en vedette Céline Dion et Sam Heughan dans les rôles principaux. En dehors de cela, elle sera également vue dans ‘Matrix 4’.