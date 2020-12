Priyanka Chopra a été aperçue en train de serrer les lèvres avec Sam Heughan sur le tournage de son nouveau film.

L’actrice de cinéma de Baywatch, 38 ans, et épouse de Nick Jonas a été vue en train de filmer son nouveau film romantique Text For You, adapté du film allemand SMS für Dich.

La star a été vue marchant dans un magnifique manteau orange pour une scène enneigée glorieuse où elle a également partagé une étreinte avec Sam, 40 ans, plaçant un bras sur son épaule.

Priyanka se pencha pour un baiser avec l’acteur Outlander alors qu’il enroulait ses bras autour de sa taille.

En plus de son manteau orange, Priyanka portait une robe rose vif en dessous et des bottes et des baskets Ugg chaudes pour différents boutons-pression.







Sam portait une veste à carreaux, une chemise noire et un jean pour sa scène avec Priyanka, tout en gardant un téléphone portable à la main.

Il semble que cela puisse être essentiel à l’intrigue car le drame suit une femme en deuil pour son défunt fiancé et envoie toujours des messages romantiques sur son téléphone.

Omid Djalili, Russell Tovey, Céline Dion et le propre mari de Priyanka, Nick, font également partie du casting.







Nick et Priyanka se sont mariés en décembre 2018 et ont également partagé une cérémonie hindoue pour leur mariage.

Le marié s’est récemment rendu sur Instagram à l’occasion des anniversaires de deux ans des deux cérémonies pour partager des photos de retour de leurs grands jours.

Nick a légendé une photo: « Deux ans mariés à la femme la plus merveilleuse, la plus inspirante et la plus belle. Joyeux anniversaire @priyankachopra je t’aime. »

Priyanka a répondu: « je t’aime meri jaan [heart eye emoji] ».







Le lendemain 2 décembre, Nick a ajouté: « Deux jours, deux mariages maintenant deux ans. J’ai été très honoré de pouvoir épouser @priyankachopra dans son pays d’origine, lors d’un mariage hindou traditionnel.

«Je ne peux pas croire à quel point j’ai de la chance et à quelle vitesse le temps a passé. Joyeux anniversaire hindou magnifique. [heart emoji] ».

Sa femme a répondu: «Ma vraie vie de héros de Bollywood! [heart emoji] Je t’aime, mon beau ».

Le tournage de Text For You devrait s’achever au début de 2021.

