Priyanka Chopra partage des visuels déchirants et appelle à l’aide pour la Turquie-Syrie ; les fans la remercient d’être “l’une des rares célébrités à publier sur cette catastrophe”

La Turquie et la Syrie ont été touchées par les tremblements de terre les plus meurtriers. Beaucoup ont perdu la vie et beaucoup ont encore du mal à sortir des décombres. L’opération de sauvetage est en cours et des visuels déchirants arrivent sur les réseaux sociaux. Récemment, Priyanka Chopra partage des images déchirantes et demande à tous d’envoyer de l’aide aux personnes touchées en Turquie et en Syrie. Elle a écrit une longue note parlant de la colère de mère nature n’épargnant personne et a même partagé les détails des organisations qui travaillent sur le terrain pour aider les personnes touchées.

Sur les photos et vidéos partagées, on peut voir le personnel secourir un bébé de 3 mois. Dans un autre, on peut voir un homme chasser sa famille sous les décombres. Une partie du message de Priyanka Chopra se lit comme suit : “Les opérations de sauvetage sont implacables, ce qui conduit à des moments d’espoir comme ceux-ci, où un bébé de 3 mois a été retiré des décombres. Il y en a beaucoup qui restent encore piégés, attendant et espérant être sauvés, leurs familles prient pour un miracle. C’est déchirant. Beaucoup de ses fans l’ont remerciée d’avoir montré son soutien et d’être parmi les rares célébrités à parler de l’incident.

Découvrez le post de Priyanka Chopra ci-dessous:

Dans le passé, de nombreuses célébrités comme Rajkummar Rao, Alia Bhatt, Shilpa Shetty et d’autres avaient réagi aux tremblements de terre en Turquie et en Syrie. Beaucoup ont qualifié la situation de « dévastatrice ».

En parlant de Priyanka Chopra, elle a toujours été à l’avant-garde chaque fois qu’il y a un travail philanthropique à faire. Elle est également l’ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF et est souvent vue en train de rencontrer des personnes qui ont besoin d’aide. Qu’il s’agisse d’enfants mal nourris au Kenya ou de batteurs pour l’éducation, l’accès à la santé et plus encore pour les enfants de l’Uttar Pradesh, Priyanka Chopra a conquis les cœurs grâce à son bon travail.