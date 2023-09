Priyanka Chopra partage des photos de sa fille Malti portant des bracelets et des bindi sur Ganesh Chaturthi

Malti, la fille de Priyanka Chopra et Nick Jonas, est adorable en jouant avec un jouet Ganpati sur Ganesh Chaturthi.

L’actrice de Bollywood-Hollywood Priyanka Chopra, à l’occasion de Ganesh Chaturthi, s’est rendue sur Instagram et a publié une série de photos de sa fille Malti. Sur les photos, on peut voir Malti portant des bindi et des bracelets, jouant avec un jouet Ganpati sur Ganesh Chaturthi.

Partageant les photos, Priyanka a écrit : « Une fille et son Ganpati. Toujours avec nous… partout où nous allons… #ganpatibappamorya #ganeshchaturthi. Les fans ont commenté les photos, l’un d’eux a écrit : « Elle n’a hérité d’aucune fonctionnalité de Priyanka !! » Le second a dit : « Je vous souhaite, à vous et à votre belle famille, un joyeux Ganesh Chaturthi. »





La troisième personne a écrit : « Je suis tellement fière de vous, madame, que vous élevez votre petite fille avec tous les rituels indiens, elle est si petite. princesse. J’aimerais qu’elle joue le rôle du monde comme sa mère Ganapati bappa murène. La quatrième personne a commenté : « Elle a tellement grandi et est belle, tout comme maman et papa. » Pendant ce temps, le premier jour de la semaine propice de Ganesh Chaturthi, la famille Ambani a accueilli le Seigneur Ganesha chez elle. Plusieurs célébrités, le who’s who de Bollywood, sont arrivées à la résidence Ambani pour solliciter la bénédiction de Bappa, dont Shah Rukh Khan.

L’acteur-producteur Shah Rukh Khan est arrivé à la résidence Ambani avec sa famille, son épouse Gauri Khan, sa fille Suhana Khan et son fils AbRam Khan. Le fils aîné de SRK, Aryan, pourrait manquer la célébration, car il n’a pas été vu avec la famille. Pour l’occasion, SRK a enfilé une kurta Pathaani marron avec un pyjama churidar noir avec une queue de cheval. Dès que SRK est arrivé avec la famille, les paparazzi les ont accueillis et leur ont demandé de poser pour des photos. Shah Rukh et la famille ont reconnu leurs demandes et sont restés debout quelques secondes pour les photos. Ensuite, ils sont entrés dans la résidence. Outre Shah Rukh Khan et sa famille, parmi les autres stars arrivées à la résidence Ambani pour la célébration de Ganesh Chaturthi figurent Salman Khan, Nayanthara avec Vignesh Shivan, Janhvi Kapoor, Rekha, Madhuri Dixit, Jeetendra, Sachin Tendulkar avec sa famille, et bien d’autres célébrités.