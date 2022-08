Priyanka Chopra partage de nouvelles photos adorables de bébé Malti

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Priyanka Chopra a montré sa fille de 7 mois, Malti, dans une série de nouvelles photos adorables dimanche.

L’actrice s’est rendue sur Instagram pour partager deux nouvelles photos du premier enfant d’elle et de son mari Nick Jonas ensemble. Elle a gentiment sous-titré la série, “L’amour pas comme les autres”.

Sur la première photo, Chopra est vue tenant son bébé sur ses genoux alors qu’elle sourit amoureusement à la caméra avec le visage du bébé Malti détourné.

Sur la deuxième photo, la star de “Quantico” est vue en train de sourire et de rire alors que les pieds de sa fille sont devant son visage. Le bébé est également représenté portant un petit bracelet perlé avec des cœurs sur son pied gauche.

Chopra a récemment joué dans le film de 2021 “The Matrix Resurrections” aux côtés de Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss. Elle et Jonas se sont mariés en 2018 et ont accueilli le bébé Malti via une mère porteuse en janvier 2022, à la surprise de leurs fans.

Le couple star a partagé les premières photos de leur petite fille en mai, Chopra révélant également qu’elle avait passé 100 jours à l’USIN.

Récemment, Chopra s’est rendue sur sa page Instagram pour célébrer le jour de l’indépendance de l’Inde. Chopra, qui est né en Inde, a partagé une bobine de 16 secondes pour marquer cette journée spéciale.