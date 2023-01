Priyanka Chopra partage d’adorables photos avec Nick Jonas, sa fille Malti Marie

Priyanka Chopra, lundi, est allée sur Instagram et a publié d’adorables photos avec Malti Marie et Nick Jonas. Elle a laissé tomber trois photos sur les réseaux sociaux dans lesquelles on peut la voir tenant son petit tout en posant avec son mari.

Partageant les photos, Priyanka a écrit : “Dimanche”. Cependant, l’actrice a caché le visage de sa fille. Par conséquent, les utilisateurs des médias sociaux ont demandé à l’actrice quand elle “révélerait” le visage de Malti. L’un d’eux a écrit: “Quand montreras-tu le visage de ta fille?” La seconde a dit : « Pourquoi caches-tu son visage ? c’était si gênant quand tu nous montrais ton baby bump, mais maintenant que le bébé est là, tu décides de ne pas lui montrer ?”





La troisième personne a écrit : « Ne publiez pas de photos de votre bébé si vous ne voulez pas que quelqu’un les voie ! Très simple ….” Le quatrième a dit: “Pourquoi ne pouvons-nous pas voir le visage du bébé ??” La cinquième personne a commenté: “Beaucoup de célébrités font ça et c’est leur bébé pour qu’elles puissent montrer autant ou aussi peu qu’elles le souhaitent. Cela ressemblait à une journée amusante.

Récemment, elle a partagé un selfie de maquillage au repos et sans filtre, l’acteur a repris son histoire Insta et a donné un aperçu d’elle samedi. Partageant la photo, Priyanka a écrit : “Pas de filtre samedi”. Elle a également partagé un selfie avec un charbon de bois. masque et vêtu d’un haut blanc avec un pantalon de survêtement bleu avec la légende “Self Love”.

Parallèlement, côté travail, on la verra dans deux importants projets It’s All Coming Back To Me, et la série Citadel. It’s All Coming Back to Me sortira aux États-Unis le 10 février 2023. Le film est basé sur le film allemand de 2016 SMS fur Dich de Karoline Herfurth, a rapporté Deadline.

Tandis que Citadel est un drame de science-fiction créé par les frères Russo. Sur le front de Bollywood, Priyanka devrait commencer à tourner pour le réalisateur Jee Le Zaraa de Farhan Akhtar en 2023. Le film mettra également en vedette Alia Bhatt et Katrina Kaif dans les rôles principaux. C’est une histoire de road trip entièrement féminin. (Avec les entrées de l’ANI)



Lire | Raveena Tandon donne une réponse pleine d’esprit à un fan qui l’a comparée à Twinkle Khanna, dit ‘apna cataracte ka chirurgie Karwalo’