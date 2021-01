« J’ai lu ce livre, Victor, en 2008 quand il est sorti et il était si provocant, et cela m’a ému et cela m’a mis mal à l’aise, parce qu’il, vous savez, parle de cette disparité de classe qui existe partout dans le monde », Priyanka expliqué sur Pop du jour. « C’est extrêmement d’actualité, malheureusement. »

La star de 38 ans apparaît non seulement dans Le tigre blanc, mais elle a également été productrice exécutive.

« Ma quête a été de mettre en avant les histoires sud-asiatiques à Hollywood », a ajouté Priyanka. « Et pour avoir en quelque sorte cette représentation. »