Priyanka Chopra parle de son combat à Hollywood : “Ça fait 10 ans et j’ai à peu près…”

Priyanka Chopra est une star mondiale ! Elle est la plus populaire à Bollywood et maintenant elle est aussi un visage connu à Hollywood. Elle a commencé son voyage à Hollywood avec Quantico et maintenant, elle a fait partie de nombreux grands films à Hollywood. Elle a travaillé avec Dwayne Johnson et d’autres dans Baywatch. Elle a également fait partie de The Matrix Resurrections. Cela fait déjà 10 ans que Priyanka Chopra s’est rendue à Hollywood, mais l’actrice dit qu’elle est encore une débutante dans l’industrie.

Entertainment News : Priyanka Chopra parle de son parcours à Hollywood

Dans une interview avec Pinkvilla, elle a déclaré que même après 10 ans, elle obtenait enfin le genre de rôles qui l’intéressaient. Elle a mentionné qu’elle avait maintenant un travail crédible et qu’elle travaillait avec des stars qu’elle avait toujours voulu. L’actrice aurait déclaré : “En tant qu’acteur, je suis encore nouveau (à Hollywood). Après 10 ans de travail ici, j’ai à peu près atteint le point où je fais le genre de rôles que je veux, où j’ai le genre de crédibilité au sein de l’industrie pour laquelle j’ai travaillé très dur, où j’ai confiance avec les partenaires avec lesquels je travaille.”

Priyanka Chopra a également mentionné qu’elle est performante et qu’elle aime les défis. Elle a dit qu’elle était fière de tout ce qu’elle avait accompli à Bollywood et qu’elle aimerait obtenir un succès similaire à Hollywood.

Les prochains projets de Priyanka Chopra

Parlant de ses projets à venir, elle a Citadel avec Richard Madden. Elle a aussi un projet Bollywood dans la cagnotte. Elle sera ensuite vue dans Jee Le Zaara avec Alia Bhatt et Katrina Kaif. Apparemment, ce film est actuellement en attente car Priyanka et Alia sont occupées par leur vie personnelle. Alia Bhatt est enceinte tandis que Priyanka Chopra a embrassé la parentalité grâce à la maternité de substitution.