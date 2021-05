Priyanka Chopra parle de l’image corporelle et de l’examen minutieux, a CELA à dire

Ancienne Miss Monde 2000, ambassadrice mondiale de l’UNICEF, actrice, chanteuse, productrice et philanthrope, Priyanka Chopra porte de nombreux chapeaux. La « fille desi » qui a gagné une reconnaissance internationale avec plusieurs de ses projets, dont la série télévisée à suspense américaine « Quantico », son rôle dans le film « Baywatch » entre autres projets, s’est récemment ouverte sur l’image corporelle, l’importance du temps en famille et Suite.

Dans une interview avec Yahoo Life, tout en admettant qu’elle est affectée par l’examen minutieux auquel elle a été soumise au fil des ans, Priyanka a déclaré: « Eh bien, je ne mentirai pas en disant que cela ne m’affecte pas. Mon corps a changé en vieillissant, tout comme le corps de tout le monde, et j’ai dû m’adapter mentalement aussi avec du genre, OK, c’est à quoi ça ressemble maintenant, c’est à quoi je ressemble maintenant, ça va, et la restauration à mon corps actuel et non à mon corps d’il y a 10 ou 20 ans. «

« Je pense que c’est très crucial et j’ai le sentiment que cela nécessite vraiment de trouver un sentiment de confiance dans ce que vous apportez à la table en dehors de ce à quoi vous ressemblez … J’essaie d’être myope à propos d’autres choses, même les jours que je ne me sens pas le mieux dans mon corps et que je travaille à ce qui me rend heureuse à ce moment-là », a-t-elle poursuivi.

Priyanka a ajouté: «J’essaie juste de me rappeler que je suis aimée et que je me sens bien de l’intérieur. Je me sens confiante lorsque je rentre dans une pièce et j’essaie de me rappeler que cela n’a rien à voir avec mon corps. Même si cette culture donne trop de crédit à cela, peut-être. «

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait un rituel pour donner la priorité à la santé mentale, Priyanka a déclaré qu’elle s’assurait qu’après une journée de travail, elle passe du temps avec sa famille. Elle a dit que cela rend son cœur plus léger. En plus de ce qu’elle a dit, elle prend du temps pour s’entraîner. « Je m’assure vraiment que c’est à ce moment-là que j’écoute la musique que je veux écouter, c’est mon moment », a déclaré Priyanka.

Elle a ajouté: « Et surtout, j’essaie toujours de prendre un bain chaque semaine – surtout en ce moment parce que je filme une émission d’action -. Baignoire, bulles, musique … je m’assois avec mes pensées chaque week-end avec un masque facial. . Trouver du temps pour vous-même est fondamentalement la réponse la plus large, en vous assurant de vous donner la priorité et de [don’t] continue de courir quand tu te sens pris dans la lourdeur du temps dans lequel nous sommes en ce moment. «

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Priyanka a quelques projets dans son chat, notamment «Text For You» et «Matrix 4».