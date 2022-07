Priyanka Chopra, Parineeti Chopra, Dia Mirza, les célébrités de Bollywood louent l’acteur

Crédit : Ranveer Singh-Priyanka Chopra-Dia Mirza-Parineeti Chopra-Manish Malhotra/Instagram

Ranveer Singh a fait la une des journaux après s’être mis nu pour une séance photo dans un magazine. Ses photos sont devenues virales en un rien de temps, les internautes ont commencé à partager les images sur lesquelles on peut le voir poser sur un tapis turc, vêtu uniquement de son costume d’anniversaire ! Les photos du tournage sont devenues virales avant que Ranveer ne les télécharge sur son compte Instagram.



Les photos de Ranveer Singh invitaient les mèmes et les trolls. Certains utilisateurs de médias sociaux adorent ses photos, tandis que d’autres le trollent. Un jour plus tard, Ranveer s’est rendu sur son Instagram pour partager les photos et les fans n’ont pas pu s’empêcher de l’encourager. Les meilleurs compliments et soutiens, cependant, sont venus de ses amis de l’industrie qui l’ont encouragé dans la section des commentaires.

Priyanka Chopra, qui est une bonne amie de l’acteur, a écrit : “Major (fire emoji)”. Sa co-vedette de “Ladies Vs Ricky Bahl” Parineeti Chopra a écrit “FIRE”. “Le meilleur cliché de couverture que ce pays ait vu. Courageux et sans vergogne”, a écrit le designer Masaba Gupta.





Le réalisateur Anurag Kashyap a écrit: “Quelle est cette chaleur (emojis de feu). Matlab Kya ?? Khamkhah ka Pressure” tandis que le designer Manish Malhotra et le réalisateur Zoya Akhtar ont laissé tomber des emojis de feu. Dia Mirza a laissé tomber un emoji Lion tandis que la star de Youtube Lilly Singh a écrit “Major WIN”. “Adonis”, a lu le commentaire de Huma Qureshi. VJ Bani a également commenté: “Siri joue ‘Naked as we Come’ d’Iron and Wine. De superbes images, en avance sur ton ami”.

Sur le plan du travail, Ranveer a récemment été vu dans l’émission spéciale interactive de Netflix “Ranveer vs Wild with Bear Grylls” qui a reçu une réponse positive des internautes du monde entier. En ce qui concerne les films, l’acteur de Jayeshbhai Jordaar sera ensuite vu dans le prochain film de Rohit Shetty, “Cirkus”, avec Jacqueline Fernandes et Pooja Hegde. Le film devrait sortir à l’occasion de Noël 2022.

En dehors de cela, Ranveer a également “Rocky aur Rani Ki Prem Kahani” avec Alia Bhatt, Dharmendra, Shabana Azmi et Jaya Bachchan. Le film devrait sortir en salles le 11 février 2023. (Avec les entrées de l’ANI)