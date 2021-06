Priyanka Chopra obtient un nouveau « tatouage d’été », le dédie à ses toutous

Priyanka Chopra Jonas a révélé qu’elle s’était tatouée. L’actrice a posté une vidéo originale de ses pieds sur sa story Instagram. Dans la vidéo, elle a écrit pieds d’été; tatouage d’été #happyfeet. Groovant sur la chanson tendance de Justin Wellington Iko Iko, Priyanka montre ses pieds prêts pour l’été.

Le tatouage de Priyanka est de trois pattes qui sont dédiées à ses trois chiens. Elle partage souvent des photos de ses animaux de compagnie et ils débordent toujours d’amour.

Priyanka a eu Diana qui est un mélange de sauvetage chihuahua-terrier avant d’épouser Nick Jonas. Après s’être marié, le couple a obtenu Gino, que Priyanka a offert à Nick à la fin d’un an de complicité. Ils ont adopté Panda, un sauvetage de berger australien husky l’année dernière.

Côté travail, Priyanka est actuellement à Londres en tournage pour ‘Citadelle’ c’est une multi-série avec des productions d’Inde, d’Italie et du Mexique et elle met également en vedette Richard Madden et elle sera dirigée par les frères Russo. ‘Citadelle’ est le deuxième projet de Priyanka Chopra avec Amazon Prime Video après avoir annoncé le ‘Sangeet Project’, un sangeet-une émission de télé-réalité sur le thème de la danse, qu’elle animera avec son mari Nick Jonas.

Priyanka a également publié son premier livre, un mémoire intitulé « Unfinished », en février de cette année. Elle a écrit sur son parcours, de son enfance à la victoire de Miss Monde et enfin à devenir une star de cinéma.

Chopra, en l’honneur de son père, le Dr Ashok Chopra, a été encrée en 2012. Elle a écrit les mots « la petite fille à papa » dans son écriture. Un an plus tard, il succombe à un cancer.