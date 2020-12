Priyanka Chopra et Nick Jonas se sont toujours fixés des objectifs de couple majeurs. La dernière entrée Instagram de l’actrice en est la preuve. Priyanka est actuellement à Londres avec son mari Nick et a partagé une scène de sa soirée de rendez-vous parfaite. La jolie photo du couple séduit depuis longtemps sur Internet. La photo présente également le chien de compagnie de Priyanka, Diana.

Nick prend la majorité du cadre alors qu’il est coincé entre Priyanka et Diana. Vêtu d’un pull blanc cassé, le chanteur a partagé un moment romantique avec sa femme, qui se faufile sur la photo par derrière. On le voit sourire alors qu’il est assis recroquevillé dans les bras de Priyanka qui a tenu Nick par sa poitrine. Nick chouchoute également Diana, qui est assise sur ses genoux. Diana portant une veste violette est adorable alors qu’elle regarde directement dans la caméra.

La mère de Priyanka, Madhu Chopra était également présente avec le trio et a cliqué sur la photo parfaite. Priyanka a posté l’image avec une jolie légende et s’est remplie d’émojis de cœur et d’une émoticône amoureuse. Partageant la photo, Priyanka a sous-titré le message, « Ces deux, »

Le superbe couple a célébré son deuxième anniversaire de mariage plus tôt ce mois-ci à Londres. Le jour de leur anniversaire, Priyanka a publié une photo dans laquelle le couple peut être vu se promener dans les rues de la ville. Elle a écrit dans la légende: « Joyeux anniversaire de 2 ans à l’amour de ma vie. Toujours à mes côtés. Ma force. Ma faiblesse. Mon tout. Je t’aime. »

Ils vont bientôt figurer ensemble dans un film intitulé Text For You. La liste des projets à venir de Priyanka comprend The White Tiger, avec Rajkummar Rao et le film de super-héros We Can Be Heroes. The White Tiger est basé sur un livre écrit par Arvind Adiga sur le même titre. Le film sortira sur la plateforme OTT. La Citadelle d’Amazon et le projet Sangeet font également partie des engagements imminents de l’actrice.