Priyanka Chopra-Nick Jonas se séparent ? Voici ce que nous savons jusqu’à présent

Priyanka Chopra abandonne « Jonas » des réseaux sociaux

L’actrice Priyanka Chopra Jonas, qui est mariée à l’auteur-compositeur-interprète et acteur américain Nick Jonas, a supprimé lundi son nom de famille, ainsi que le nom de famille de son mari, des réseaux sociaux.

L’acteur de « Dil Dhadakne Do » a supprimé « Jonas » de ses comptes Instagram et Twitter et n’utilise désormais que Priyanka (nom d’utilisateur) et Priyanka Chopra (nom du pseudonyme), laissant Internet dans un état de perplexité.

La mère de Priyanka Chopra réagit aux rumeurs de sa séparation avec Nick Jonas

Peu de temps après ce développement, la nouvelle que la star mondiale et son mari chanteur se dirigeaient vers la séparation a commencé à faire le tour des médias. Et bien que ni Priyanka ni personne de son équipe n’aient donné de précisions concernant cette baisse de nom de famille. La mère de Priyanka, Madhu Chopra, n’a pas tardé à réagir à la nouvelle des problèmes dans le paradis de sa fille et de son gendre Nick Jonas.

Donnant un bref commentaire à une chaîne de télévision de premier plan, la mère de Priyanka, Madhu, a déclaré: « Ce ne sont que des ordures, ne répandez pas de rumeurs. »

Priyanka Chopra jaillit de la vidéo d’entraînement de Nick Jonas

Au milieu de tout le brouhaha, Priyanka a discrètement mais percutant fait comprendre que tout allait bien entre Nick et elle.

Dans une vidéo d’entraînement partagée juste après que Priyanka ait abandonné son nom de famille » Jonas « , Nick a partagé un clip d’entraînement de motivation du lundi. Sautant dans la section des commentaires, Priyanka a laissé tomber un commentaire pâteux et a jailli sur les biceps tueurs de son mari. « Merde ! Je viens de mourir dans tes bras… », a écrit Priyanka Chopra sur la vidéo Instagram de Nick Jonas. Elle a suivi son commentaire avec un emoji aux yeux de cœur, un visage chaud et un cœur rouge.

Priyanka Chopra remercie Danielle Jonas d’avoir partagé son affiche « The Matrix Resurrections »

Au milieu des informations selon lesquelles Priyanka et Nick se dirigeaient vers la séparation et peu de temps après avoir abandonné le nom de famille » Jonas « , Priyanka a utilisé ses réseaux sociaux pour partager l’affiche de son look dans le film très attendu » The Matrix Resurrections » qui est prévu pour diffusion le 22 décembre 2021.

Bien que les détails de son rôle dans le film n’aient pas été révélés, la première affiche de Priyanka a laissé les fans intrigués. Peu de temps après que Priyanka ait partagé son premier look, Danielle Jonas, l’épouse de Kevin Jonas, a promu le look de Priyanka via son compte Instagram. Reconnaissante pour le geste de Danielle, Priyanka l’a remerciée sur ses histoires Instagram.

Jetez un oeil ici :

On dirait que tout va bien entre Priyanka et Nick et qu’aucun amour n’a été perdu pour la diva de Bollywood devenue icône mondiale et la famille du chanteur américain.

Priyanka et Nick s’étaient mariés lors d’une cérémonie chrétienne et hindoue au palais Umaid Bhawan de Jodhpur les 1er et 2 décembre 2018. Plus tard, le couple a également organisé deux réceptions à Delhi et à Mumbai.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Priyanka travaille actuellement sur l’émission « Citadelle » des frères Russo.