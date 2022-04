Priyanka Chopra-Nick Jonas nomme leur fille Malti Marie Chopra Jonas, connaît sa signification

Priyanka Chopra et son mari, Nick Jonas, ont nommé leur fille nouveau-née Malti Marie Chopra Jonas. Selon un nouveau rapport, leur enfant est né le 15 janvier dans un hôpital de San Diego.

Selon un rapport de TMZ, le nom de l’enfant est Malti Marie. Malti est née peu après 20 heures, selon l’acte de naissance, conformément à l’article. Malti est un mot sanskrit qui se traduit par une petite fleur parfumée ou un clair de lune. Marie vient du latin stella maris, qui signifie étoile de mer. Il porte aussi un nom biblique, car c’est la traduction française de Marie, la mère de Jésus.

Le 22 janvier, Priyanka Chopra et Nick Jonas ont annoncé la nouvelle sur Instagram. Leurs messages disaient: « Nous sommes ravis de confirmer que nous avons accueilli un bébé via une mère porteuse. Nous demandons respectueusement la confidentialité pendant cette période spéciale alors que nous nous concentrons sur notre famille. Merci beaucoup. »

Priyanka a récemment discuté avec Lilly Singh de son nouveau livre Be a Triangle: How I Went from Being Lost to Getting My Life sur le fait d’être un nouveau parent.

Lisez aussi: Priyanka Chopra s’ouvre sur le fait d’être maman pour la PREMIÈRE fois, dit « n’imposera pas mes désirs, mes peurs à mon enfant »

Priyanka avait dit : « En tant que nouveau parent en ce moment, je continue de penser que je n’imposerai jamais mes désirs, mes peurs, mon éducation à mon enfant. J’ai toujours cru que les enfants viennent de vous et non de vous. Il n’y a pas une croyance comme celle-ci est mon enfant et je façonnerai tout. Ils viennent à travers vous pour trouver et construire leur propre vie. Reconnaissant que cela m’a vraiment aidé, mes parents étaient très neutres d’une certaine manière.

Pendant ce temps, Priyanka attend la sortie du film It’s All Coming Back to Me de Jim Strouse. Sam Heughan, Céline Dion, Russell Tovey, Steve Oram, Omid Djalili, Sofia Barclay, Lydia West, Arinzé Kene et Celia Imrie jouent également dans le film.