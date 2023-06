Priyanka Chopra-Nick Jonas et sa famille partent en vacances ; Malti Marie vole la vedette [View Pics]

Priyanka Chopra et Nick Jonas s’assurent de passer suffisamment de temps avec Malti Marie Chopra Jonas. Ils prennent du temps et partent en vacances ensemble et PC a récemment partagé quelques photos de leurs journaux intimes au Royaume-Uni.