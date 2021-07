Priyanka Chopra-Nick Jonas célèbrent un moment précieux lorsque le chanteur a proposé il y a 3 ans

C’est en juillet 2018 lors de vacances romantiques en Crète, en Grèce, que Nick Jonas s’est mis à genoux pour demander à sa chérie Priyanka Chopra de l’épouser. Nous nous souvenons tous quand Nick avait fermé un magasin Tiffany à Londres pour trouver la bague parfaite pour Priyanka, n’est-ce pas ? Eh bien, mardi (heure locale), prenant son compte Instagram, Priyanka Chopra a affiché ce gros rocher à son doigt alors qu’elle célébrait le moment où Nick lui a posé la question.

Le moment précieux a été figé dans le temps sur une photo partagée par Priyanka sur les réseaux sociaux alors qu’elle célébrait ses 3 ans avec Nick. Sur la photo, on peut voir le couple s’embrasser de manière romantique, tandis que Priyanka affiche la bague à son doigt.

Elle a sous-titré son message: « Mon tout.. 3 ans aujourd’hui. Cela ressemble à un clin d’œil et à toute une vie en même temps. Je t’aime. »

La bague de fiançailles de Priyanka est ornée d’un diamant taille coussin serti sur platine et de petits diamants baguette sur les côtés. Apparemment, cela a coûté à Nick environ 2,1 crores.

Regardez la photo ici :

Nick a également partagé une photo inédite de leurs vacances en Grèce. « 3 ans aujourd’hui », a-t-il écrit en ajoutant un emoji en forme de bague et de cœur.

Pendant ce temps, Priyanka a également jeté un carrousel de photos sur Instagram de ses célébrations d’anniversaire et a remercié ses fans pour leurs bons voeux.

Sur les photos que Priyanka a partagées, on peut voir la diva bercer un monokini rouge associé à une couverture blanche et des lunettes de soleil, le tuant dans un autre monokini en bleu marine, et quelques photos décontractées de PeeCee se détendant et profitant de sa journée spéciale.

« Photo Dump. Merci à tous ceux qui m’ont envoyé tant d’amour et d’affection cet anniversaire. Tant de textes merveilleux appellent des tweets d’histoires. C’était un anniversaire tranquille mais la leçon que j’ai apprise alors que j’entre dans l’année prochaine est que chaque jour est une joie . Et je le chercherai toujours. Merci à pour tous vos bons voeux et votre soutien constant. Merci @nickjonas d’avoir rendu cet anniversaire si spécial même si vous n’étiez pas là. Thx @cavanaughjames @divya_jyoti @tialouwho pour être mon week-end d’anniversaire les copains! »

Jetez un œil aux photos ici :

Pour les inexpérimentés, Nick et Priyanka se sont mariés en 2020.