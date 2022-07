Priyanka Chopra-Nick Jonas brûle Internet avec la dernière séance photo, les fans les appellent “couple de pouvoir”

L’un des couples les plus connus dans le secteur du divertissement est Priyanka Chopra et Nick Jonas. Récemment, une nouvelle image d’eux d’une séance photo est apparue en ligne. Récemment, Nick et Priyanka ont réalisé leur premier investissement combiné dans des vêtements à la mode.

Priyanka semblait se blottir contre Nick en posant pour la photo. Ils portaient tous les deux des vêtements assortis rouge, bleu marine et blanc. Les fans sont gaga de voir à quel point ils sont incroyables.





Réagissant à la photo, de nombreuses personnes ont qualifié le duo de “couple puissant”. L’un d’eux a écrit : Et je pensais que la photo précédente était chaude mais celle-ci prend le gâteau. Honnêtement, le meilleur tournage qu’ils aient eu ensemble. Vogue One aura toujours mon cœur pour capturer leur amour pour la première fois, mais ces photos capturent la chaleur et le sex-appeal. Ils ne pourraient pas avoir l’air plus parfaits ensemble, cela aussi en tant que parents pour la première fois. Un autre a écrit : « Ils ne prennent jamais une mauvaise photo. Les aime.”

Nick Jonas a récemment parlé de son expérience de devenir “papa” et de la façon dont il a célébré la première fête des mères de Priyanka.

Apparaissant dans le Tonight Show avec Jimmy Fallon, Jimmy a félicité Nick d’être devenu père et lui a demandé ce que c’était que d’être un “papa”. Parlant de sa fille Malti, il a dit : “Ouais, c’est assez sauvage. Notre petite fille est à la maison. Elle est tout simplement incroyable. Quel cadeau !”

Quand Jimmy a demandé à Nick si les gens leur avaient conseillé de prendre soin du bébé, il a répondu : “Il s’avère que tout le monde que je connais est un spécialiste des soins aux nouveau-nés, tous ces doctorats que je ne savais pas qu’ils avaient.” Jimmy a également interrogé Nick sur la réaction de ses frères à la même chose. À quoi il a dit : “Incroyable. Ils ont eux-mêmes des enfants – les deux plus âgés – et Franklin, le plus jeune, il a 21 ans maintenant, tu peux le croire ? C’est de loin l’oncle préféré de tous. Peut-être parce qu’il est le plus proche de leur âge.”

Nick a en outre partagé comment ils ont célébré la première fête des mères de la famille en présence de la nouvelle maman Priyanka. Révélant la « petite chose » qu’il avait en projet pour Priyanka, il a déclaré : « C’était sa première, alors j’ai fait une petite chose à la maison. Je lui ai acheté un citronnier que je vais planter cette semaine. Jimmy a en outre demandé si l’arbre d’agrumes avait une signification. À quoi il a dit: “Nouvelle vie, nouvelles choses et la beauté des agrumes.”