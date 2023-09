Priyanka Chopra n’assistera-t-elle pas au mariage de Parineeti, Raghav Chadha ? Le dernier message de l’actrice suscite des rumeurs

Les festivités du mariage pour Parineeti Chopra et Raghav ChadhaLa grande cérémonie de mariage a commencé à Udaipur, Rajasthan, le 22 septembre. Le couple est arrivé avec les membres de leur famille à l’aéroport vendredi et a reçu un accueil grandiose avec des panneaux publicitaires et un « band baaja ». La cérémonie de mariage devrait être une grande fête avec plus de 200 invités, dont des membres de la famille proche et des amis du couple, qui devraient assister à la grande cérémonie. 50 VVIP, dont les ministres en chef de divers États, sont également attendus au mariage de l’année. Tandis que les fans de Priyanka Chopra attendent avec impatience l’arrivée de la fille desi pour les festivités du mariage, les Citadelle La star pourrait rater le grand mariage de Parineeti. Samedi, Priyanka a laissé entendre qu’elle ne participerait pas aux festivités avec une publication sur Instagram.

Priyanka Chopra va-t-elle rater le mariage de Parineeti Chopra à Udaipur ?

Alors que plusieurs rapports indiquaient que Priyanka Chopra arriverait à Udaipur pour assister aux festivités du mariage de sa cousine Parineeti samedi, son dernier message sur les réseaux sociaux a laissé beaucoup de gens se demander si la Alerte à Malibu La star sera présente aux festivités. Samedi, Priyanka a utilisé son compte Instagram pour publier une photo de Parineeti et a écrit une note sincère avant son grand jour.

Priyanka a partagé une photo de Parineeti se détendant au bord de la piscine dans une robe et un chapeau d’été avec un verre à la main. L’acteur pouvait être vu en mode joyeux et dansant avant son grand jour. Priyanka a partagé la photo sur son Instagram et a déversé son amour et ses bénédictions sur Parineeti. « J’espère que tu es aussi heureuse et contente que ça lors de ton grand jour, mon petit. Je te souhaite toujours autant d’amour. #nouveauxdébuts », a écrit Priyanka avec la photo.

Même si le geste de Priyanka était rempli d’amour, beaucoup se demandaient si l’acteur assisterait en personne aux festivités du mariage. Apparemment, le mari de Priyanka, Nick Jonas, serait actuellement en tournée musicale aux États-Unis avec son frère Joe Jonas et Kevin Jonas dans le cadre du concert des Jonas Brothers. Priyanka et sa fille Malti Marie ont accompagné Nick tout au long de leur voyage. Reste à savoir si Priyanka arrivera aux festivités du mariage de Parineeti.

Le mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha aura lieu le 24 septembre

Les grandes festivités du mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha ont commencé plus tôt cette semaine à Delhi avec une cérémonie Ardas suivie d’une soirée soufie. Le couple organisera aujourd’hui une fête avant le mariage pour les invités et le thème est « une fête comme les années 90 ». Parineeti et Raghav se marieront demain, le 24 septembre, lors d’une cérémonie de mariage traditionnelle punjabi au Leela Palace, Udaipur,