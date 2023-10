Priyanka Chopra n’arrive pas à choisir entre Joe Jonas, Sophie Turner ; traverser une phase difficile

Imran Khan est progressivement redevenu actif sur les réseaux sociaux. L’acteur de Bollywood a quitté le cinéma et est resté à l’écart des feux de la rampe depuis 2015. Il a été vu pour la dernière fois dans Katty Batti opposé Kangana Ranaut. Parlant de ses récentes activités sur les réseaux sociaux, Imran a récemment partagé un article sur la dépression, l’insécurité et bien plus encore. La publication de l’acteur de Jaane Tu… Ya Jaane Na sur Instagram devient virale en ligne.

Imran Khan parle de dépression et d’insécurité dans sa publication Instagram

Imran Khan a partagé trois photos sur l’application de partage de photos et a écrit une longue et sincère note avec. L’acteur d’Ek Main Aur Ekk Tu révèle qu’il a toujours été du genre maigre avec un hypermétabolisme dans lequel tout ce qu’il consommait brûlait. Imran révèle qu’à la fin de son adolescence, ses amis de l’université allaient au gymnase et s’entraînaient pour développer leurs biceps et ajouter des muscles. Par contre, il porterait une chemise taille S et elle sera toujours ample pour lui.

Imran publie un quiz sur son premier film Bollywood Jaane Tu Ya Jaane Na partageant qu’il n’avait pas besoin d’être musclé pour être Jai Singh Rathore dans le film. Cependant, il était convaincu qu’il était trop maigre. Imran révèle que sa silhouette « trop fine » est la raison pour laquelle Jai serait toujours vu avec des vêtements à deux épaisseurs tout au long du film. Mais pour son deuxième film, Kidnapper, Imran a fait des efforts et a commencé à aller au gymnase. Il s’entraînait sérieusement et cela devint par la suite une partie de sa routine. Cependant, avant le début du tournage, Imran entendait toujours s’il allait grossir avant le tournage et on lui disait qu’il avait toujours l’air faible ou que l’héroïne principale paraissait plus grande devant lui.

Imran Khan parle d’insécurité et d’image publique

Dans le même article, Imran Khan a partagé que même s’il se sent différent en ce moment, mais à ce moment-là, il ne se sentait pas en sécurité et voulait un physique puissant et héroïque et il a donc essayé très dur pour le même. Il a partagé son régime alimentaire et a également parlé de la prise de stéroïdes anabolisants. Imran s’en moque en disant que les gens ne sont pas censés révéler de telles choses car cela brise l’illusion d’une image de héros parfaite.

Le neveu d’Aamir Khan, Imran, a également parlé de sa lutte contre la dépression ces dernières années, ce qui l’a amené à arrêter de s’entraîner. Il est devenu plus maigre qu’à cette époque de sa vie. Et puis, il a été photographié. Sa photo plus maigre a lancé la discussion sur son bien-être ainsi que les spéculations sur sa toxicomanie. Imran avoue s’être senti profondément honteux et gêné d’être vu. Et par conséquent, il s’est encore plus replié dans sa coquille. Mais maintenant, Imran se trouve dans une bien meilleure phase de sa vie. Il va mieux mais est toujours un peu jaloux des mecs aux muscles de super-héros.

Découvrez le message d’Imran Khan ici :

Les fans s’identifient au long article d’Imran Khan sur la dépression et l’insécurité

Au moment où Imran a posté à ce sujet, ses fans ont commencé à le féliciter pour être si réel et si accessible. Le parcours et les pensées d’Imran ont très bien trouvé un écho auprès de ses fans. C’est peut-être pour cela que les fans le manquent davantage sur les écrans. Il était accessible. Pendant ce temps, Imran travaille sur son retour.