Priyanka Chopra montre ses courbes sexy en monokini moutarde et laisse tomber des photos de Dubaï

À Dubaï, où elle a profité d’un week-end de détente sur un yacht, Priyanka Chopra a partagé de superbes photos d’elle-même. L’acteur s’est changé en maillot de bain et s’est allongé sur le sol du yacht en sirotant du vin. Pour le Festival international du film de la mer Rouge, elle était à Djeddah.

La première image montre Priyanka reposant sur le sol du yacht dans un maillot de bain jaune. On la voit également assise sur le pont avec un verre tout en portant une robe rose à rayures. Des vidéos de son jet ski suivent rapidement, avec des vues lointaines de plusieurs bâtiments bien connus de Dubaï. Elle apparaît dans une image de sa visite dans la ville, posant contre un mur vibrant tout en portant un ensemble coordonné à imprimé animal.

Priyanka a attiré l’attention lorsqu’elle s’est présentée à l’événement “Women in Cinema” du festival du film de la mer Rouge vendredi, vêtue d’une robe en satin jaune vif. Elle l’a accessoirisé avec des bijoux en diamants et un haussement d’épaules assorti.





Priyanka Chopra Jonas et Nick Jonas ont célébré leur quatrième anniversaire de mariage il y a quelques jours. En souhaitant à son mari, Priyanka a écrit “Trouvez-vous un gars qui vous rappelle chaque jour que vous êtes aimé. Joyeux anniversaire bébé.”

Priyanka et Nick se sont mariés le 1er décembre 2018. Ils ont la chance d’avoir une fille Malti Marie Chopra Jonas. Le couple accueille la petite fille par maternité de substitution le 15 janvier 2022.

Love Again et Ending Things sont les deux films dans lesquels Priyanka joue. Elle sera bientôt vue dans Citadel, sa première série en ligne. Le programme produit par Russo Brothers sera disponible sur Amazon Prime Video. Richard Madden et Priyanka sont tous deux présentés dans le drame de science-fiction, réalisé par Patrick Morgan. De plus, elle a signé pour jouer dans la production bollywoodienne de Farhan Akhtar, Jee Le Zaraa, aux côtés de Katrina Kaif et Alia Bhatt.