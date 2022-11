Priyanka Chopra met la barre haute à la mode lors d’un événement à Mumbai, les fans l’appellent la «reine de l’Inde»

Desi girl Priyanka Chopra est de retour en Inde après 3 ans d’une longue attente. Mercredi, l’actrice a été aperçue lors d’un événement à Mumbai. Les vidéos et les photos de la star de Bajirao Mastani deviennent désormais virales sur les réseaux sociaux.

L’actrice a été vue portant un ensemble blanc assorti et avait l’air élégante. Ses fans ont réagi à son look et ont félicité l’actrice pour avoir placé la barre de la mode très haut. L’un d’eux a écrit : « Reine des Indes ». Le deuxième a dit: “Elle ressemble à une diva hollywoodienne maintenant.” La troisième personne a commenté: “Mon Dieu, elle est magnifique.”

Pour les non-initiés, Priyanka Chopra est retournée en Inde après trois ans et a été chaleureusement accueillie par les paparazzi. La fille Desi de Bollywood a été capturée à la sortie de l’aéroport avec des baskets blanches dans une tenue assortie bleue. L’actrice n’a cessé de saluer les photographes des médias et a même embrassé son amie proche, qui est venue la recevoir.

Avant même d’atterrir à Mumbai, Priyanka a annoncé son arrivée en partageant une photo de son vol et a écrit : “De retour dans la baie #Mumbai”.

En rentrant chez lui, Chopra a partagé une vidéo et l’a sous-titrée en disant “Mumbai Meri Jaan”. Après être rentrée chez elle, l’actrice de Quantico a trouvé le moyen idéal de se ressourcer. Mme Jonas a partagé deux photos de son salon dans lesquelles elle a été capturée en train de savourer Koffee With Karan de Karan Johar et de grignoter des collations qui font claquer les lèvres.

Plus tôt, sur Instagram, Priyanka a annoncé sa visite en Inde. Priyanka a écrit avec une photo de la carte d’embarquement : “Enfin… je rentre à la maison. Après presque 3 ans.” Ce voyage marque également le premier voyage de la fille de Priyanka, Malti Marie Chopra Jonas, en Inde.

Pendant Diwali, Priyanka Chopra et son mari Nick Jonas ont célébré en privé avec leurs proches. Nick a partagé des images des célébrations avec leur petite fille, Malti Marie Chopra Jonas, sur Instagram mercredi (IST). La famille était magnifique dans sa tenue ethnique pour l’occasion; même Malti assortie à sa mère dans une belle tenue traditionnelle.

Sur la première photo, Nick a été vu portant Malti pendant que Priyanka posait avec lui. Dans le second, le couple a été vu en train de participer à des rituels de puja tandis que Malti était assise sur les genoux de l’acteur et tenait la main de son père. Malti est né de Priyanka et Nick Jonas en janvier de cette année par mère porteuse. Après plus de cent jours à l’USIN, elle a obtenu son congé. Pour s’occuper de l’enfant, la mère de Priyanka, Madhu Chopra, rend fréquemment visite à l’acteur.

Priyanka n’a pas encore révélé le visage de Malti. Elle a partagé ses photos en cachant le visage du bébé avec des emojis. Priyanka et Nick se sont mariés lors d’une cérémonie chrétienne et hindoue au palais Umaid Bhawan de Jodhpur les 1er et 2 décembre 2018. Plus tard, le couple a également organisé deux réceptions à Delhi et à Mumbai.