Priyanka Chopra profite actuellement de l’été à Londres, mais comme les célébrations du 4 juillet ont eu lieu aux États-Unis, l’acteur a raté son « feu d’artifice », son mari Nick Jonas. Elle a également souhaité à ses fans à l’occasion de l’American Independence Day.

Priyanka a partagé une photo d’elle et Nick en l’appelant « Mon feu d’artifice » alors qu’ils étaient assis main dans la main. La photo a été cliquée lors d’un barbecue familial en 2018. Sur la photo, on peut voir Nick portant une chemise aux couleurs du drapeau américain tandis que Priyanka porte une tenue à rayures bleues et blanches. Le couple portait également ses lunettes de soleil. « Bon 4 juillet ! #throwback » a-t-elle légendé la photo.

Pour les célébrations du 4 juillet, Nick Jonas est allé assister à un match de baseball à Cleveland, Ohio.

Le chanteur a partagé une vue du stade et du match sur sa story Instagram. Pendant ce temps, Priyanka, qui était brièvement de retour aux États-Unis pour passer du temps avec sa famille, est rentrée à Londres. Au cours de son court métrage aux États-Unis, Priyanka a visité son restaurant à New York, Sona, et le Rock and Roll Hall of Fame dans l’Ohio. Elle s’est également arrêtée dans un magasin Target pour jeter un œil à sa nouvelle gamme de produits de soins capillaires, Anomaly.

Priyanka est à Londres depuis l’année dernière en raison d’engagements professionnels. Elle a terminé le tournage de « Text For You », un remake du film allemand « SMS Fur Dich ». Le film présente Nick dans un caméo. Outre lui, le film met également en vedette Sam Heughan, Céline Dion, Russell Tovey et Omid Djalili.

Priyanka a été vue pour la dernière fois dans les films « We Can Be Heroes » avec Pedro Pascal et « The White Tiger » avec Rajkumar Rao. L’actrice a également fait ses débuts en tant qu’auteur avec ses mémoires intitulées « Unfinished ».

Priyanka sera ensuite vue dans la série d’espionnage d’Amazon « Citadel », qui met également en vedette Richard Madden. Elle a également « The Matrix 4 », une comédie romantique avec Mindy Kaling, un biopic sur Ma Anand Sheela et une série Amazon non scénarisée provisoirement intitulée « Sangeet » en préparation.