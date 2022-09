Priyanka Chopra mange du pani puri, prend des photos avec Malala Yousafzai et plus lors de sa visite au restaurant Sona à New York [WATCH VIDEO]

Priyanka Chopra vit sa meilleure vie. La diva qui a épousé le chanteur américain Nick Jonas et a maintenant une fille Malti Marie Chopra Jonas est actuellement à New York en voyage. Eh bien, lorsqu’elle est dans la grosse pomme, comment ne peut-elle pas visiter son propre restaurant Sona ? Oui, Priyanka Chopra possède un restaurant chic à New York qui sert une délicieuse cuisine indienne. Pas plus tard qu’hier, nous vous avons apporté des photos de Priyanka Chopra affichant sa personnalité de fashionista dans une robe dos nu noire pour sa visite à Sona. Maintenant, elle a partagé des aperçus de la soirée amusante qu’elle a eue avec ses amis.

Tout sur le voyage de Priyanka Chopra dans son restaurant à New York

Dans une vidéo partagée en ligne, Priyanka Chopra a donné un aperçu de son voyage à Sona et des amis qu’elle a accueillis dans son restaurant. Outre son mari Nick Jonas, Malala Yousafzai, le créateur de mode américain Prabal Gurung, Joe Joans et d’autres ont pu être vus dans la vidéo. On peut également la voir monopoliser de délicieux chaat dans son restaurant. Les aperçus intérieurs montrent que Priyanka Chopra a conçu son restaurant avec beaucoup de goût.

Découvrez la vidéo de Priyanka Chopra ci-dessous :

Avant cela, les photos de Priyanka Chopra et de sa fille Malti montrant leur séjour à New York étaient devenues virales. L’actrice avait partagé deux photos montrant Malti regardant par la fenêtre. Sur une autre photo, on pouvait voir le duo mère-fille se promener dans un parc. Priyanka et Nick n’ont pas encore révélé le visage de leur fille.

Sur le plan du travail, Priyanka Chopra a un film intitulé It’s All Coming Back to Me en préparation. Elle va également jouer dans un film de Bollywood intitulé Jee Le Zara avec Alia Bhatt et Katrina Kaif.