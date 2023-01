Priyanka Chopra, Malti à la cérémonie du Walk of Fame des Jonas Brothers : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : John Salangsang/Shutterstock

Toujours la femme de soutien, Priyanka Chopra s’est présenté avec un visage souriant et sa belle fille pour mari Nick Jonas, comme le Jonas Frères ont été honorés d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Sur des photos prises lors de la cérémonie du 30 janvier, Priyanka, 40 ans, bercé un an Malte Marie alors qu’elle portait un haut à col haut marron saisissant et accessoirisé avec des boucles d’oreilles créoles. Bébé Malti était adorable lors de sa première apparition publique avec un nœud blanc et de minuscules boucles d’oreilles pendant que maman la berçait.

À côté d’elle était assis Sophie Turner (qui est marié à Joe Jonas) magnifique dans un ensemble deux pièces rouge avec des volants sur son épaule droite. Leurs deux filles, qu’ils ont tenues à l’écart des projecteurs, ne se sont pas présentées à la cérémonie. Danielle Deléasa (femme de Kévin Jonas) A secoué un numéro à manches longues taupe et tenu sa fille Valentina Jonas sur ses genoux. La fille Aléna était là aussi.

“Mon belle épouse“, a déclaré Nick alors qu’il est monté sur le podium accepter l’honneur. “Tu es le calme dans le fou, le rocher dans la tempête, et j’adore être mariée avec toi. C’est le plus beau des cadeaux. Et j’adore être parent avec toi. Nick a ensuite rendu hommage à sa toute petite fille en faisant une adorable blague. “Malti Marie. Salut bébé », a-t-il dit. “J’ai hâte de revenir ici avec toi dans 15 ans et de t’embarrasser devant tes amis.”

Quant à Sophie, son mari a eu quelques mots adorables pour les siens Jeu des trônes Star. « Sophie, quoi de neuf, mon pote ? » il a plaisanté. “Tu es mon partenaire dans le crime, tu me gardes motivé et inspiré chaque jour. Je m’efforce d’être aussi cool que toi. Et euh, tu as des projets après ça ?

Nick Jonas criant Priyanka et Malti Marie Chopra Jonas lors de son #HollywoodWalkOfFame la parole est tout. 🥺 pic.twitter.com/ueTL60Mtoj – Divertissement ce soir (@etnow) 30 janvier 2023

Alors que le monde les regardait recevoir le prix (dans la catégorie “Enregistrement”), les frères en ont profité pour faire une énorme annonce : ils sortiront un nouvel album, intitulé à juste titre L’album le 5 mai, et ils repartiront en tournée. “Ce voyage a été une course folle et nous sommes très reconnaissants de partager cette passion de la musique depuis si longtemps avec le monde”, a déclaré Joe lors de la cérémonie.

