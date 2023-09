Priyanka Chopra, Leni Klum et Naomi Campbell adoptent la mode à peine présente : PHOTOS

Naomi se pavane

Naomi Campbell était stupéfaite dans une robe transparente lors du défilé PrettyLittleThing Designed by Naomi Campbell, présentant les looks de sa collaboration avec la ligne de vêtements.

C’était les débuts du mannequin en tant que designer. En se pavanant sur le podium, Campbell portait une robe transparente noire avec des clous argentés, associée à des boucles d’oreilles en argent, des talons noirs et ses longs cheveux noirs emblématiques.

« Après 37 années incroyables sur les podiums, je suis ravi d’avoir l’opportunité de partager ma dernière aventure de l’autre côté – en tant que designer ! Surtout au début de la NYFashionWeek ! » elle a écrit sur Instagram. « Merci, du fond du cœur, d’avoir fait de cette collection une réalité, qui a changé le rythme de la fast fashion. »

La beauté de Priyanka

Priyanka Chopra a assisté à la célébration de Victoria’s Secret avant la Fashion Week de New York, vêtue d’une robe noire transparente qui mettait en valeur ses sous-vêtements noirs assortis.

L’actrice a parlé de la positivité corporelle et de la façon dont elle a pu changer d’état d’esprit en vieillissant. Elle a expliqué qu’elle a commencé à « s’occuper de [her] maintenant le corps et non [her] Corps il y a 10 ou 20 ans.

« J’essaie juste de me rappeler que je suis aimée et que je me sens bien de l’intérieur », a-t-elle déclaré à Yahoo Life en mai 2021. « Je me sens en confiance lorsque j’entre dans une pièce et j’essaie de me rappeler que cela n’a rien à voir. faire avec mon corps. Même si cette culture donne du crédit à cela, peut-être trop.

Les blancs nacrés de Charlize

Charlize Theron portait un chemisier transparent Givenchy avec des perles cousues partout, avec un blazer noir oversize et une jupe longue noire lors de l’ouverture de la boutique Meatpacking de Breitling à New York.

L’actrice lauréate d’un Oscar est une ambassadrice de la marque de l’entreprise horlogère de luxe.

Theron est le visage de leur nouvelle campagne, qui présente des témoignages vidéo d’ambassadeurs de la marque, dont Giannis Antetokounmpo, Misty Copeland et Bertrand Piccard.

« Mon parcours a toujours consisté à être prêt à relever n’importe quel défi », déclare Theron dans une vidéo. « J’ai voyagé de l’Afrique du Sud à Los Angeles quand j’étais assez jeune et ce voyage physique ainsi que celui d’être ouvert d’esprit et prêt à vivre de nouvelles expériences m’ont bien servi personnellement et professionnellement. »

La soirée révélatrice d’Emily

Emily Ratajkowski était stupéfiante dans une robe orange brûlée transparente avec un décolleté plongeant, alors qu’elle assistait au défilé de mode PrettyLittleThing Designed by Naomi Campbell.

Le mannequin a récemment lancé sa propre ligne de vêtements en jean, comprenant des vestes en jean, des jeans, des débardeurs, des manteaux, des chemises et une foule d’autres vêtements, tous conçus par Ratajkowski.

« Présentation d’emrata x @agjeans », a écrit Ratajkowski sur Instagram. « J’ai adoré concevoir ces pièces et je suis tellement excitée de vous voir tous les porter et les emporter de jour comme de nuit. Un grand merci à l’équipe agricole. »

Le mini-moi de Heidi Klum

Leni Klum a également assisté au défilé de mode PrettyLittleThing Designed by Naomi Campbell, vêtue d’un haut et d’une jupe blancs transparents, avec son soutien-gorge et ses sous-vêtements visibles.

Ce n’est pas la première fois qu’elle montre son corps en public. En 2022, Leni et sa mère, le mannequin Heidi Klum, ont été critiquées pour avoir posé ensemble pour une campagne de lingerie, et il y a quelques mois à peine, elle a posé seins nus sur les réseaux sociaux.

Lourdes Leon dévoile tout

Lourdes Leon, la fille de Madonna, 26 ans, a fait sensation sur le tapis rouge lors de la célébration du Victoria’s Secret Tour 2023.

Léon a choisi de porter une robe transparente en métal sur sa poitrine nue, associée à des talons noirs et un collier en argent. Le look a été conçu par la styliste commune de Madonna et Leon, Rita Melssen, et conçu par la designer ukrainienne Natalia Fedner. Fedner a déclaré à Page Six Style qu’elle avait créé le look unique en toile d’araignée à la main, en utilisant des chaînes en cuivre.

« Lola a toujours respiré la force », a déclaré Fedner à Page Six Style. « L’ensemble du look respire une confiance féroce. Elle s’habille pour elle-même – elle porte ce qu’elle veut, ce qui l’excite. »

Lila Moss canalise une maman célèbre

Lila Moss suit les traces de sa mère mannequin, Kate Moss, et devient rapidement l’un des mannequins les plus recherchés. Lors de la célébration du Victoria’s Secret Tour 2023, Lila a foulé le tapis rouge en tant que l’un des nouveaux visages de la marque.

Elle portait une robe transparente à paillettes sur des sous-vêtements à paillettes et a même enfilé une paire d’ailes emblématiques de la marque sur le tapis. Lila a commencé sa carrière de mannequin en 2018, lorsqu’elle est devenue le visage de Marc Jacobs Beauty, puis a fait ses débuts sur le podium en octobre 2020 pour Miu Miu et a ouvert le défilé pour eux à la Fashion Week de Paris en 2021.

« J’étais vraiment nerveuse pour elle », a déclaré Kate dans une vidéo pour le Vogue britannique à l’époque. « J’étais assise autour de la table de la cuisine… Des copines [were there] et nous attendions que le spectacle commence sur le lien. Quand elle est sortie, nous nous sommes dit : « Elle le fait ! Elle le fait ! » Ouais, j’étais vraiment fier. »

Le street style de Julia Fox

Julia Fox n’a jamais hésité à montrer un peu de peau. Lors de son passage à New York pour la Fashion Week, l’actrice portait une série de tenues révélatrices, dont ce look transparent argenté brillant.

Elle l’a associé à des talons compensés argentés et portait ses longs cheveux noirs lâchés et rehaussés d’une frange hirsute.

« Je pense qu’il suffit d’être sans peur, de ne pas s’en soucier, de faire ce que j’ai envie de faire et de ne pas me soucier de savoir si la société pense que c’est normal ou non. Si je pense que c’est cool, alors c’est cool », a-t-elle déclaré à People à propos d’elle. choix de styles. « Je peux voir la beauté dans chaque type de style et de mode. »