L’actrice de Bollywood Parineeti Chopra, qui a été occupée à tourner pour le biopic de l’ancienne championne du monde de badminton Saina Nehwal, a traité ses fans avec une jolie photo. L’actrice de dimanche a pris son compte Instagram et a partagé une adorable photo d’elle-même de son premier anniversaire où elle peut être vue tout sourire. Partageant la photo, elle a écrit: «C’est moi. #La première anniversaire. »

Alors que sa photo a amusé tout le monde, sa cousine Priyanka Chopra a commenté: «Tu es exactement la même.» L’actrice de Bollywood Sonam Kapoor a également commenté son message, en écrivant: «Vous êtes adorable.» Le chanteur punjabi Guru Randhawa et la styliste célèbre Sanjana Batra ont également commenté le message.

Le 9 décembre, l’actrice qui a fait ses débuts avec Ladies vs Ricky Bahl, a célébré ses 11 années de succès dans l’industrie. L’actrice a partagé deux de ses anciens tweets de 2011 dans lesquels elle annonçait avoir été signée par Yash Raj Films pour un contrat de trois films. Dans un autre tweet qu’elle a partagé, on pouvait lire: « Mon premier film – Les dames de Maneesh Sharma contre Ricky Bahl avec Ranveer et Anushka !! »

Elle a légendé le message comme suit: «COMMENT CELA A COMMENCÉ. 9 ans … Merci. »

Dès qu’elle a partagé le message, Ranveer a pris la section des commentaires et a écrit: «Ohhhhh! bénis, tish », ainsi que divers emojis. L’actrice Pooja Dhingra a également publié des emoji de cœur sur le message.

Auparavant, elle avait traité ses fans avec une vieille photo de retour du mariage de PeeCee où Priyanka pouvait être vue en train de poser avec ses demoiselles d’honneur. Sur la photo, alors que Priyanka a l’air éthérée dans un lehenga de mariée rouge, Parineeti est également magnifique dans son lehenga blanc cassé et doré. La légende de l’image se lit comme suit: « Demoiselles d’honneur avec la reine @priyankachopra. »

Pendant ce temps, l’actrice sera vue ensuite dans Sandeep Aur Pinky Faraar aux côtés d’Arjun Kapoor. Elle a également terminé le tournage de The Girl On The Train.