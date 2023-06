Priyanka Chopra laisse tomber un cliché de vacances récentes avec Nick Jonas et sa famille; le coût du sac de Malti Marie vous fera vous sentir pauvre

Priyanka Chopra vit une vie de rêve. L’actrice vit la meilleure phase de sa vie où elle se débrouille extrêmement bien dans sa vie professionnelle tandis que sa vie personnelle avec Nick Jonas et leur fille Malti Marie Chopra Jonas est également magnifique. L’actrice est capable d’équilibrer entre le travail et la maison et veille à ce que sa petite fille Malti obtienne le meilleur de tous. Après une visite mouvementée de la Citadelle et plus encore, Priyanka Chopra a réussi à passer du temps de qualité avec sa famille. Son récent cliché photo en est la preuve. Mais voici quelque chose d’autre qui a attiré l’attention de tout le monde.

Dans un cliché partagé, Malte Marie Chopra Jonas peut être vu jouer avec un portefeuille vert pastel. Eh bien, on dit que le portefeuille est de la marque Bulgari et cela dit en soi qu’il a un prix assez élevé. Selon les rapports, ce sac Bulgari exquis vaut Rs 2,45 lakh ! Oui, tu l’as bien lu! Le petit sac est un luxe. Il serait fabriqué avec du cuir de veau de haute qualité et possède une fermeture à tête de serpent emblématique.

En dehors de cela, le cliché contient un joli selfie de Priyanka Chopra et Nick Jonas, le bébé Malti jouant avec des amis et une photo amusante de la mère de l’actrice posant avec la mère de Nick Jonas. Priyanka a qualifié ces images de « magiques ». Vraiment, de tels souvenirs de famille ne sont rien de moins que de la magie.

Découvrez le post de Priyanka Chopra ci-dessous :

Quelle est la prochaine étape pour Priyanka Chopra ?

Côté travail, Priyanka Chopra a les mains pleines. Elle va figurer dans le film de Bollywood Jee Le Zaraa dans lequel elle jouera avec Alia Bhatt et Katrina Kaif. Farhan Akhtar va faire ce film et une mise à jour récente indique que le cinéaste recherche des lieux de tournage. Les détails du calendrier de tournage n’ont pas encore été révélés. Elle a également un autre projet hollywoodien en main intitulé Head of States. Elle partagera l’espace d’écran avec Idris Elba et John Cena dans celui-ci.