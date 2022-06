Priyanka Chopra laisse tomber des photos romantiques avec son mari Nick Jonas de leurs vacances à la plage

L’icône mondiale Priyanka Chopra a publié une adorable photo de ses vacances à la plage avec son mari Nick Jonas sur son compte de réseau social. La star a pris sa poignée Instagram et a partagé une série de photos avec son mari Nick Jonas. Elle a légendé le message et a écrit “#islandgirl #photodump” avec quelques emojis”.

Sur les photos, Nick et Priyanka peuvent être vus rayonnants d’amour, passant du temps de qualité ensemble et profitant au maximum des îles Turques et Caïques.

LIS: Priyanka Chopra reçoit des baskets personnalisées assorties pour Nick Jonas et sa fille Malti Marie le jour de la fête des pères

Dès qu’elle a partagé les photos, les célébrités et les fans de Bollywood ont submergé la section des commentaires et écrit de doux commentaires. “Tu es très mignon”, a écrit un utilisateur. L’acteur Ranveer Singh a commenté avec un emoji en forme de cœur. Un utilisateur a écrit “tu es si mignon”. Un autre fan a commenté, “Wow”.





Récemment, l’actrice et femme d’affaires Priyanka Chopra a lancé sa nouvelle gamme d’articles ménagers indiens, qui glorifie l’héritage indien. Priyanka a partagé un regard sur ses produits ménagers, auréés pour la maison moderne.





Un peu plus tôt, à l’occasion de la fête des pères, Priyanka Chopra avait partagé une adorable photographie de son mari Nick Jonas et de sa fille Malti Marie en train de se jumeler avec Nick dans des chaussures customisées. Priyanka est allée sur Instagram, où elle a partagé la photo de Nick debout dos à la caméra, tenant leur petite fille, qui portait une robe couleur vin. Malti Marie portait des chaussures de sport blanches avec ‘MM’ écrit dessus, et les chaussures de Nick ont ​​’MM’s Dad’ écrit dessus. Cependant, leurs visages n’étaient pas visibles sur la photo. L’actrice l’a posté et a écrit : “Joyeuse 1ère fête des pères mon amour. Te regarder avec notre petite fille est ma plus grande joie. Quelle journée incroyable pour rentrer à la maison. Je t’aime… en voici beaucoup d’autres.”





Pendant ce temps, Priyanka a récemment terminé le tournage de sa prochaine série Web Citadel qui sera diffusée en première sur Amazon Prime Video. Sur le front du travail de Bollywood, elle sera ensuite vue dans Jee Le Zara avec Alia Bhatt et Katrina Kaif.