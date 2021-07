New Delhi: La sensation mondiale Priyanka Chopra Jonas s’est récemment rendue sur Instagram pour partager de superbes photos d’elle dans un monokini bleu foncé et les fans n’arrêtent pas de baver sur la photo. Sur les photos publiées samedi 17 juillet, l’actrice est allongée sur une chaise longue de plage, enfilant un monokini super chaud associé à des bijoux en argent. Sur la première photo, on la voit poser les yeux fermés, regardant de l’autre côté. D’autre part, sur la deuxième photo, elle semble sourire et son adorable chien de compagnie est vu en train de bombarder la photo.

Elle a sous-titré la photo en disant : « Attente vs réalité @pandathepunk ». Panda est son nom et celui du chien de Nick Jonas.

Découvrez son avatar grésillant:

En poste à Londres maintenant, elle semble apprécier son temps là-bas. Il y a quelques jours, la superbe actrice s’était rendue sur son compte Instagram pour partager des photos d’elle dans une tenue chic, affichant son sac Fendi de leur dernière collection.

La star mondiale sera vue dans la série de thrillers d’espionnage « Citadel », la comédie romantique « Text For You » et « Matrix 4 ». Priyanka figurera également dans une comédie de mariage indienne, qu’elle coproduit avec Mindy Kaling.