Priyanka Chopra laisse tomber des photos avec son “équipe d’anniversaire”, écrit une note de remerciement

Priyanka Chopra a récemment célébré son 40e anniversaire avec ses amis et sa famille. Cet anniversaire était spécial car c’était le premier anniversaire de l’actrice avec sa fille. Vendredi, l’actrice a publié une série de photos de la célébration.

Partageant la photo, Priyanka Chopra a écrit une longue note sincère. Elle a écrit : “Juste une fille et son équipe d’anniversaire ! Tellement reconnaissante et reconnaissante d’être entourée de tant d’amour et de pouvoir passer du temps avec mes proches. (Même si beaucoup d’entre eux sont venus de très loin).

Elle a ajouté: “Les célébrations les plus incroyables, planifiées et exécutées à la perfection par mon @nickjonas. Les mots ne suffisent pas pour vous remercier pour l’anniversaire le plus mémorable… vous savez vraiment comment aimer bébé. Je suis une fille chanceuse.





“Je suis tellement touché par tout l’amour que j’ai reçu cette année. Les charmants DM, les surprises, les appels, les SMS et les gros câlins ont rendu la journée encore plus lumineuse et m’ont fait me sentir vraiment spécial. Merci à tous ceux qui ont tendu la main, cela signifie le monde. Voici le début du reste de ma vie. Reconnaissante et bénie », a-t-elle conclu.

Les photos présentent Parineeti Chopra, Nick Jonas, la mère de Priyanka Chopra et la famille Jonas avec ses amis.

Récemment, Nick et Priyanka ont réalisé leur premier investissement combiné dans des vêtements à la mode. Priyanka semblait se blottir contre Nick en posant pour la photo. Ils portaient tous les deux des vêtements assortis rouge, bleu marine et blanc. Les fans sont gaga de voir à quel point ils sont incroyables.

Réagissant à la photo, de nombreuses personnes ont qualifié le duo de “couple puissant”. L’un d’eux a écrit : Et je pensais que la photo précédente était chaude mais celle-ci prend le gâteau. Honnêtement, le meilleur tournage qu’ils aient eu ensemble. Vogue One aura toujours mon cœur pour capturer leur amour pour la première fois, mais ces photos capturent la chaleur et le sex-appeal. Ils ne pourraient pas avoir l’air plus parfaits ensemble, cela aussi en tant que parents pour la première fois. Un autre a écrit : « Ils ne prennent jamais une mauvaise photo. Les aime.”

Apparaissant dans le Tonight Show avec Jimmy Fallon, Jimmy a félicité Nick d’être devenu père et lui a demandé ce que c’était que d’être un “papa”. Parlant de sa fille Malti, il a dit : “Ouais, c’est assez sauvage. Notre petite fille est à la maison. Elle est tout simplement incroyable. Quel cadeau !”