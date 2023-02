Priyanka Chopra laisse tomber d’adorables photos avec ses Nick Jonas et Malti Marie “pour toujours la Saint-Valentin”, voir le post viral

Priyanka Chopra nous a donné un aperçu de ses célébrations de la Saint-Valentin avec son mari Nick Jonas et sa fille Maltie Marie Chopra Jonas alors qu’elle se rendait sur son Instagram et partageait les photos avec eux. Partageant les photos le mercredi 15 février matin (selon l’heure indienne), elle a écrit : “Mes valentines pour toujours (emoji cœur rouge) Joyeuse Saint-Valentin à vous et à vos proches”.

Sur la première photo, Priyanka et Nick se serrent les coudes et ont l’air adorables ensemble alors qu’ils posent pour la caméra. Sur la deuxième photo, on voit l’actrice tenant sa fille Malti dans ses bras devant un lac rempli de canards. Le duo mère-fille est jumeau en bleu sur la photo.





Ce n’est que récemment que Priyanka a révélé le visage de sa fille pour la première fois sur les réseaux sociaux lorsqu’elle a assisté à un événement à Los Angeles où son mari Nick Jonas et ses frères Kevin Jonas et Joe Jonas ont été présentés avec la star du Hollywood Walk of Fame.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Priyanka est prête à être à nouveau vue sur grand écran dans la comédie dramatique romantique hollywoodienne Love Again. La bande-annonce du film a été dévoilée par l’actrice à l’occasion de la Saint-Valentin le mardi 14 février. Elle montre Priyanka dans le rôle de Mira Ray face à la perte de son fiancé. Pour tenter de faire face à sa perte, Mira envoie une série de SMS romantiques à l’ancien numéro de téléphone portable de son fiancé, sans se rendre compte que le numéro a été réaffecté à un journaliste Rob Burns, joué par Sam Heughan.

Écrit et réalisé par James C. Strouse, le film est un remake anglais officiel du drame romantique allemand de 2016 SMS für Dich (Text For You), lui-même basé sur le roman de 2009 du même nom. Love Again sortira en salles le 12 mai 2023.

