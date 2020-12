Priyanka Chopra, l’épouse de Nick Jonas, a été photographiée en train de serrer dans ses bras un copain devant le même restaurant où Rita Ora a enfreint les règles de verrouillage le mois dernier.

Le couple s’est rendu à Casa Cruz dans l’ouest de Londres pour un dîner socialement éloigné avec des amis sur la terrasse extérieure du restaurant.

Après leur repas, le groupe s’est rendu à l’extérieur où l’actrice Priyanka a été photographiée en train de faire un câlin à une amie.

Il a depuis été confirmé par un représentant de la star que l’ami faisait partie de leur bulle de soutien social, donc aucune règle n’a été enfreinte.

Le représentant a ajouté au Mail Online que le dîner était socialement éloigné et que le groupe n’avait retiré ses masques faciaux que pour manger.

Les deux stars se sont réchauffées pour la sortie, Nick portant un long manteau à carreaux et un bonnet laineux et sa femme dans une veste en cuir et un pantalon noir.

Londres est soumise à des restrictions de niveau 2, ce qui signifie que seules les personnes du même foyer ou de la même bulle de soutien peuvent se mélanger à l’intérieur.







Le couple a dîné dans le même restaurant où Rita Ora a organisé sa 30e fête d’anniversaire qui enfreint les règles à la fin du mois dernier.

La chanteuse a fait la fête avec 30 amis à l’intérieur du restaurant, et elle s’est excusée plus tard et a payé une amende de 10000 £.

Rita a déclaré qu’elle avait commis une « erreur de jugement grave et inexcusable » et qu’elle était « embarrassée » par la bévue.







Elle a déclaré dans un communiqué: «J’ai assisté à une petite réunion avec des amis pour célébrer mon 30e anniversaire.

« C’était une décision impulsive du moment prise avec la vision erronée que nous sortions du verrouillage et ce serait OK …

«Je suis profondément désolé d’avoir enfreint les règles et je comprends à mon tour que cela met les gens en danger.







«C’était une erreur de jugement grave et inexcusable. Compte tenu des restrictions, je me rends compte à quel point ces actions étaient irresponsables et j’en assume l’entière responsabilité.

«Je suis particulièrement embarrassé de savoir de première main à quel point les gens ont travaillé dur pour lutter contre cette terrible maladie et d’être pleinement conscient des sacrifices que les gens et les entreprises ont consentis pour nous aider à assurer notre sécurité.

«Même si cela ne résoudra pas le problème, je tiens à m’excuser sincèrement.

Elle a de nouveau été critiquée quelques jours plus tard, lorsqu’il a été révélé qu’elle n’avait pas réussi à s’isoler après un voyage en Égypte.







La chanteuse s’est rendue en jet privé au Caire, en Égypte, le 21 novembre pour se produire à l’hôtel cinq étoiles W, mais n’a pas réussi à s’isoler à son retour au Royaume-Uni un jour plus tard.

Selon les règles gouvernementales actuelles, elle aurait dû se mettre en quarantaine pendant 14 jours à son retour à la maison.

Rita a présenté une autre excuse en disant: «À mon retour en Grande-Bretagne, j’aurais dû suivre les conseils du gouvernement et m’isoler pendant la période requise.







«Comme vous le savez, je n’ai pas suivi les conseils du gouvernement et… je m’excuse encore, sans réserve.

« Bien que je réalise que les paroles d’excuse d’une pop star pourraient ne pas avoir beaucoup de poids, en particulier celle qui a enfreint les règles comme moi, je me rends compte que certains pourraient chercher à suivre mon exemple.

« Mon message pour eux est simple: s’il vous plaît ne le faites pas. La culpabilité et la honte que j’ai portées cette semaine pour mon erreur n’en valent pas la peine. »