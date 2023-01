Priyanka Chopra jumelles en rouge avec Malti Marie dans leur première séance de couverture de magazine, parle de moments “douloureux” en tant que maman

Priyanka Chopra a cassé Internet jeudi soir lorsqu’elle a publié une photo de sa première couverture de magazine avec sa fille Malti Marie Chopra Jonas. Le duo mère-fille a été vu portant des tenues de couleur rouge dans un adorable clic qui est devenu viral dès que l’actrice l’a partagé sur son Instagram.

“Une autre de nos nombreuses premières ensemble… #MM (emoji bébé et emoji coeur rouge) British Vogue, février 2023”, a légendé Priyanka sur la photo. Plusieurs célébrités ont fait l’éloge de l’image puissante dans la section des commentaires. Rhea Kapoor a écrit “J’adore”, tandis que Sonali Bendre a laissé tomber des émojis au cœur rouge. Patralekha a écrit “Awww mon Dieu” et a ajouté plusieurs émoticônes du mauvais œil.





S’adressant à British Vogue, dans le cadre du même tournage de couverture, Priyanka Chopra Jonas a parlé de l’accueil de sa fille dans ce monde en janvier 2022 et a déclaré que c’était “douloureux” quand les gens parlent de sa fille. “J’ai développé une peau dure quand les gens parlent de moi. Mais c’est tellement douloureux quand ils parlent de ma fille. Je me dis:” Gardez-la en dehors de ça. Je sais ce que ça fait de tenir ses petites mains quand ils essaient de trouver ses veines. Alors non, elle ne va pas faire de ragots. J’ai vraiment protégé ce chapitre de ma vie avec ma fille. Parce qu’il ne s’agit pas de ma vie seulement. C’est aussi la sienne”, a déclaré l’actrice au magazine de mode.

Priyanka a même révélé pourquoi elle et son mari Nick Jonas ont choisi d’embrasser la parentalité via la maternité de substitution lorsqu’elle a déclaré au portail : “J’ai eu des complications médicales. C’était une étape nécessaire, et je suis tellement reconnaissante d’avoir été dans une position où je pouvais le faire . Notre mère porteuse était si généreuse, gentille, adorable et drôle, et elle s’est occupée de ce précieux cadeau pour nous pendant six mois.

L’actrice a même une réponse à ceux qui l’ont trollée pour cette décision en déclarant : “Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas ce que j’ai vécu. Et juste parce que je ne veux pas faire mon examen médical l’histoire, ou celle de ma fille, le public ne vous donne pas le droit de vous réconcilier, quelles qu’en soient les raisons.”

