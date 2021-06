Priyanka Chopra Jonas visite le Rock and Roll Hall of Fame Museum avec sa mère, Madhu Chopra

Priyanka Chopra Jonas et sa mère, Madhu Chopra, ont récemment visité l’emblématique musée Rock and Roll Hall of Fame, également connu sous le nom de Rock Hall, à Cleveland, Ohio. Le musée est dédié à la musique rock. Elle était également accompagnée de la styliste de longue date Divya Jyoti, de son mari Nile Sarkisian, de sa fille Krishna Sky, de l’auteur-compositeur Cavanaugh James et du musicien John Lloyd Taylor.

Elle est allée sur Instagram pour partager l’expérience avec ses fans car elle a partagé pas mal de photos. Elle a visité le musée vêtue d’une robe imprimée tandis que sa mère était vue dans un look décontracté portant un haut de couleur crème et un short noir.

Priyanka est vue posant devant la veste du rappeur DMX, nominé aux Grammy. Il est décédé en avril de cette année. L’acteur avait travaillé avec DMX et l’avait appelé « l’un de ses artistes préférés en grandissant » dans son éloge funèbre après sa mort.

Priyanka a toujours été proche de sa famille et ne manque jamais un moment pour passer du temps avec eux. Elle partage souvent des photos de ses moments passés avec sa mère, ses cousins ​​et ses amis.

Partageant les photos sur Instagram, Priyanka a écrit: « Merci Rock Hall de m’avoir fait passer un moment aussi merveilleux à moi et à ma famille. Tellement incroyable d’être parmi les plus grands de la musique. Merci, Greg, Shelby, Nwaka et tous ceux qui l’ont fait si doux. Je t’aime John Lloyd Taylor. Crédit photo – Divya Jyoti, Cavanaugh James. «

Côté travail, Priyanka s’occupe de ‘Citadelle’, une multi-série avec des productions d’Inde, d’Italie et du Mexique et réalisée par The Russo Brothers.