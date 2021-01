Priyanka Chopra Jonas lui a donné deux cents sur l’Amérique en élisant sa première vice-présidente sous la forme de Kamala Harris, qui est également d’origine indienne.L’actrice faisait la promotion de sa sortie sur Netflix, Le tigre blancqu’elle a produit de manière exécutive en même temps qu’elle y joue. Les promotions l’ont amenée à être invitée chez Stephen Colbert’s The Late Show avec Stephen ColbertetPriyanka a abordé divers sujets.

De ses jours de mannequin à l’adolescence à la cuisine indienne aux États-Unis, Colbert avait des questions intéressantes pour la star. Bientôt, leur conversation est venue à la politique et à l’investiture du nouveau président et vice-président des États-Unis. C’est alors que Colbert a demandé comment Priyanka se sentait elle-même en tant que femme sud-asiatique de voir «la première femme, la première sud-asiatique, la première afro-américaine vice-présidente».

Priyanka a donné une réponse équilibrée qui gagne des cœurs en ligne. Elle a dit qu’elle avait quelques choses à dire. Premièrement, le moment a été «émouvant» pour beaucoup de ses amis et de sa famille. Mais comme elle vient d’un «pays comme l’Inde qui a vu plusieurs femmes dans la gouvernance, que ce soit président, [or] Premier ministre », elle a également estimé qu’il était temps que les États-Unis rejoignent également le club.

«Bienvenue au club, l’Amérique. Voilà ce que je vais dire. Il est grand temps, j’espère que ce n’est pas le premier », a ajouté l’actrice.

Priyanka a également mentionné pourquoi de plus en plus de femmes devraient être vues à des postes de gouvernance. «Le leadership semble incroyable, surtout lorsqu’il est diversifié et reflète ce à quoi le monde ressemble vraiment.»

L’actrice Tara Sharma Saluja a partagé le clip sur son compte Instagram et a fait l’éloge de l’icône mondiale. Elle a dit que bien que Harris soit «fabuleux», l’Inde a vu de nombreuses femmes dirigeantes occuper des postes importants dans la gouvernance du pays. Elle a apprécié Priyanka pour avoir mis en valeur cette arène.

Le message est rapidement devenu viral, recueillant un grand nombre de likes et de commentaires. Le court clip a ensuite reçu plus de 7200 likes sur Instagram dans les 22 heures suivant son partage. De nombreux utilisateurs d’Instagram ont salué les commentaires de Priyanka. Un utilisateur a écrit: «Super !! Je n’aurais pas pu mieux dire « tandis qu’un autre a commenté que l’approche de l’actrice était » trop bonne « . » Cloué pour le moment, wow « , a lu l’une des réponses tandis qu’un autre a déclaré: » La présence de l’esprit est belle. Meilleure réponse! »

De nombreux utilisateurs sont également venus soutenir la publication de Tara. L’un des commentaires disait: «Bien dit chère Tara! Bon message ».

La vidéo a été publiée sur YouTube et y a également été vue.