Priyanka Chopra Jonas s’ouvre sur le fait d’agir dans un film de Bollywood qu’elle détestait, « J’étais constamment un…. »

Dans un passé proche, Priyanka Chopra Jonas a fait la une des journaux. L’icône mondiale s’est fait entendre en faisant des révélations choquantes sur sa vie, sa carrière et l’industrie cinématographique de Bollywood. Elle a expliqué comment elle était et est toujours critiquée à Hollywood. L’actrice qui a travaillé dans plusieurs films hindis a révélé qu’elle était mise à l’écart à Bollywood. Miss Monde 2000 s’est taillé une place dans le monde du divertissement et peine toujours à se faire un nom à Hollywood. Récemment, elle a parlé de travailler dans un film de Bollywood qu’elle détestait.

Dans une vidéo partagée par Amazon Prime Video, Priyanka Chopra a répondu à un tas de questions, notamment travailler dans un film qu’elle détestait, péter en public, ronfler pendant son sommeil, etc. L’actrice de Citadel a passé un test au détecteur de mensonges pour la plateforme de streaming. Lorsqu’on lui a demandé si elle avait déjà travaillé dans un film mais qu’elle le détestait, PC n’a pas caché la vérité mais a parlé de son expérience. Elle n’a pas mentionné le nom du film mais a révélé que c’était une expérience assez détestable pour elle. Elle avait l’habitude d’attendre pendant des heures, ses répliques n’avaient aucun sens. Elle a ajouté : « J’étais constamment une demoiselle, ce que je ne suis pas du tout. C’était donc difficile. »

Priyanka Chopra n’a pas mentionné le nom du film mais nous sommes curieux de savoir de quel film il pourrait s’agir. Pour l’actrice qui a prouvé ses prouesses au fil des ans, il était difficile pour elle de faire partie d’un tel film où ses répliques n’avaient aucun sens. Son personnage n’a pas eu d’importance, nous pouvons le deviner car elle a dit qu’elle devait attendre des heures et qu’elle était constamment une demoiselle. Elle a fait ses débuts à Bollywood en 2002 et quelques films plus tard et en un an, elle a impressionné tout le monde avec sa performance stellaire à Aitraaz.

Sur le front du travail, Priyanka Chopra Jonas a été vue pour la dernière fois en train de jouer un agent d’espionnage dans Citadel. La série de thrillers d’espionnage est un monde d’espionnage en streaming sur Amazon Prime Video. Son dernier film hollywoodien Love Again est sorti le 12 mai. Ensuite dans le pipeline, elle a des chefs d’État et un film bollywoodien Jee Le Zaraa réalisé par Farhan Akhtar. Elle partagera l’écran avec Katrina Kaif et Alia Bhatt.