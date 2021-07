Priyanka Chopra Jonas rend un hommage émouvant à Dilip Kumar | Nouvelles des gens

New Delhi: l’actrice Priyanka Chopra Jonas a partagé un hommage émouvant sur les réseaux sociaux à propos de ses bons souvenirs avec Dilip Kumar, après le décès de ce dernier mercredi à l’âge de 98 ans.

Priyanka a pris son compte Instagram et a partagé une série de photos de retour et un aperçu de Dilip du film emblématique « Saudagar ».

En légende, elle écrit : » Yusuf sahib a vécu sa vie en relevant la tête. Très peu de gens ont eu la chance de le rencontrer, mais j’en fais partie. Depuis que je connais Saira ji et Yusuf Sahab, j’ai reçu que de l’amour et des prières de leur part. Le rencontrer, parler un peu, je compte quelques-uns des moments les plus heureux de ma vie. »

Priyanka a ajouté : « La contribution de Yusuf Saab aux arts est inestimable et irremplaçable. Aujourd’hui, les rideaux sont tombés sur l’un des plus grands de l’Inde. La fin d’une époque. Mes condoléances à Saira madame et à la famille. Reposez en paix. «

Il y a à peine deux jours, Saira Banu avait tweeté sur l’amélioration de l’état de santé de Kumar depuis que son mari ne se sentait pas bien récemment. Mais ce fut une lueur d’espoir de courte durée lorsqu’il est décédé mercredi matin à l’hôpital PD Hinduja, où il avait été admis.

Kumar a été inhumé au cimetière de Juhu au milieu des honneurs de l’État mercredi soir. Plusieurs personnes se sont rassemblées devant sa résidence pour apercevoir l’acteur de « Mughal-e-Azam » avant ses funérailles. Les funérailles ont été suivies par des politiciens, des stars de Bollywood, entre autres.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Priyanka a une gamme intéressante de projets en cours, notamment les séries d’espionnage « Citadelle », « Texte pour vous » et « Matrix 4 ». Elle sera également vue dans une comédie de mariage indienne avec Mindy Kaling, dans laquelle elle coproduira et jouera.